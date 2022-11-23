Главный налог – НДПИ

Главный налог – НДПИБюджетные дыры латаются за счет нефтегазовой отрасли, а фискальный потенциал прочих секторов игнорируется
В 2023 г., по существующим прогнозам, доходы федерального бюджета составят 26,13 трлн руб. Более трети этой суммы – 8,94 трлн руб. – обеспечит нефтегазовая отрасль. Основной источник поступлений – налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По данным Минфина, на его долю в прошлом году пришлось примерно две трети нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет (6,3 трлн руб.).
На втором месте с заметным отставанием находится экспортная пошлина. По итогам 2021 г. газ в этом сегменте заметно обогнал прочие углеводороды, так как этот показатель зависит от цены. По всей видимости, в следующем году из-за снижения экспорта и вероятного сокращения цен повторить подобный результат будет невозможно.
Кроме того, эмбарго со стороны Евросоюза делает несколько бессмысленными те европейские индикаторы, которые используются для определения нефтяных налогов внутри России. Но пока процесс дедолларизации Налогового кодекса РФ находится в начальной стадии. А необходимость наполнять бюджет никто не отменял.
Учитывая вышеописанные вводные, правительство решило перераспределить и увеличить налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор.
Растущее давление
С 1 января 2023 г. повышается ставка НДПИ на природный газ. Это затронет и независимых игроков, и крупнейшего производителя – «Газпром», для которого предусмотрен дополнительный платеж (50 млрд руб. в месяц). По всей видимости, этот платеж должен компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета от сокращения трубопроводного экспорта.
Ставка налога на прибыль для российских производителей сжиженного природного газа (СПГ), экспортирующих свою продукцию, в 2023-2025 гг. увеличится с 20 до 34%.
Дополнительные бюджетные доходы от вышеописанных мер только в 2023 г. могут составить порядка 1,2 трлн руб., из которых две трети обеспечат производители газа (включая независимых игроков), чья налоговая нагрузка на финансовый результат вырастет сразу на 10 процентных пунктов – с 58 до 68%.
Налоговые поступления от нефтяников составят 420 млрд руб., а налоговая нагрузка на отрасль вырастет до 75%, что является рекордно высоким показателем по сравнению с другими отраслями промышленности: 26% – у угольщиков, 18% – у производителей минеральных удобрений, 30% – у производителей драгметаллов и алмазов, 26% – у телекоммуникационной отрасли и 21% – у банковского сектора.
Несмотря на невысокую налоговую нагрузку, никаких дополнительных изъятий с компаний этих секторов промышленности власти не планируют. По всей видимости, предполагается, что эти отрасли не являются высокодоходными и не обладают заметными фискальными резервами. Для российского бюджета курицей, несущей золотые яйца, продолжает оставаться нефтегазовая отрасль. Даже на фоне усиливающегося санкционного давления.
В декабре 2022 г. вступает в силу эмбарго на нефть со стороны Евросоюза. А в феврале следующего года та же участь постигнет и нефтепродукты, произведенные в нашей стране. Это, конечно же, не означает, что экспорт сократится на величину, равную объему текущих поставок в ЕС. Мировой рынок остается системой сообщающихся сосудов, а российские нефтяные компании успешно адаптируются к текущей ситуации, перестраивая логистические цепочки. Но все же сокращение в пределах нескольких сотен тысяч баррелей в сутки является более чем ожидаемым.
Также произошел обвал экспортных поставок российского трубопроводного газа в Евросоюз. С 1 января по 15 ноября этот показатель снизился на 71,6 млрд куб. м. Нельзя сказать, что к этому привели лишь санкции. В основном они оказали косвенное воздействие. К примеру, прокачка по газопроводу Ямал – Европа невозможна из-за встречных санкций со стороны России. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов падение спроса на газ в Европе, которое началось еще во второй половине 2021 г. К настоящему моменту оно составляет свыше 40 млрд куб. м (с учетом Евросоюза и Великобритании). Притом основная доля падения пришлась на промышленный сектор. Это означает, что даже если в настоящий момент невероятным образом решатся все противоречия, восстановить поставки газа до прежних величин будет невозможно ввиду сокращения числа потребителей.
Упавшие объемы экспортных поставок газа частично компенсируются ростом цен. Это поддерживает уровень поступлений в федеральный бюджет от экспортной пошлины. Но в какой-то момент мировой энергетический кризис закончится, стоимость газа и угля сократится, а полноценное восстановление трубопроводного экспорта на западном направлении все также будет невозможным.
Сокращение доходов неизбежно приведет к сокращению инвестиций, сворачиванию инфраструктурных проектов и стагнации в отрасли. А усиление налогового бремени только ускорит этот тренд. В результате российский ТЭК может оказаться той коровой из поговорки, которую нужно меньше кормить, чтобы она меньше ела, и больше доить, чтобы она давала больше молока.