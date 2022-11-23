Главный налог – НДПИ

Также произошел обвал экспортных поставок российского трубопроводного газа в Евросоюз. С 1 января по 15 ноября этот показатель снизился на 71,6 млрд куб. м. Нельзя сказать, что к этому привели лишь санкции. В основном они оказали косвенное воздействие. К примеру, прокачка по газопроводу Ямал – Европа невозможна из-за встречных санкций со стороны России. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов падение спроса на газ в Европе, которое началось еще во второй половине 2021 г. К настоящему моменту оно составляет свыше 40 млрд куб. м (с учетом Евросоюза и Великобритании). Притом основная доля падения пришлась на промышленный сектор. Это означает, что даже если в настоящий момент невероятным образом решатся все противоречия, восстановить поставки газа до прежних величин будет невозможно ввиду сокращения числа потребителей.