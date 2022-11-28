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Вызов Москве и Вашингтону

Военная активность Турции сопровождается претензиями к США и России одновременно
Евгений Трифонов , политолог

После теракта 13 ноября на стамбульской улице Истикляль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести операцию возмездия. Турецкие ВВС начали бомбардировки позиций и баз курдских формирований в Сирии и Ираке. Объявленной целью турецких ударов стала Рабочая партия Курдистана (РПК), воюющая с Турцией уже 38 лет, но бомбардировкам подверглись также курдские отряды, входящие в состав Сирийских демократических сил (SDF), и формирования, выступающие на стороне правительства Башара Асада.

Обрушившись на курдов в Сирии, Эрдоган умудрился поссориться одновременно и с США, и с Россией. Ряд турецких политиков обвинили американцев в стамбульском теракте, утверждая, что США поддерживают РПК, и даже в том, что террористка, заложившая бомбу на улице Истикляль, была обучена американскими инструкторами в Сирии. Многие аналитики сомневаются, что взрыв действительно устроила РПК – это больше характерно для ИГИЛ (запрещена в России), которая активна и в Сирии, и в Турции (24 ноября в крупнейшем турецком мегаполисе полиция накрыла большую ячейку ИГИЛ). Сама РПК, разумеется, полностью отрицает причастность своих партизан к теракту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных