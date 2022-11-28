Вызов Москве и Вашингтону

Обрушившись на курдов в Сирии, Эрдоган умудрился поссориться одновременно и с США, и с Россией. Ряд турецких политиков обвинили американцев в стамбульском теракте, утверждая, что США поддерживают РПК, и даже в том, что террористка, заложившая бомбу на улице Истикляль, была обучена американскими инструкторами в Сирии. Многие аналитики сомневаются, что взрыв действительно устроила РПК – это больше характерно для ИГИЛ (запрещена в России), которая активна и в Сирии, и в Турции (24 ноября в крупнейшем турецком мегаполисе полиция накрыла большую ячейку ИГИЛ). Сама РПК, разумеется, полностью отрицает причастность своих партизан к теракту.