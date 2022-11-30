Турция и Египет пошли на сближение

Турция и Египет пошли на сближениеИх лидеры обменялись рукопожатием в Катаре
Чемпионат мира по футболу в Катаре отметился знаковым политическим событием: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись рукопожатием и договорились о восстановлении отношений между двумя странами.
Отношения между Турцией и Египтом были разорваны в 2013 г., после того как в Египте армия свергла президента Мухаммеда Мурси, представителя радикальной исламистской организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). В то время президент Эрдоган намеревался стать лидером исламского мира и не признал новое египетское руководство, свергнувшее его единомышленников.
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