Турция и Египет пошли на сближение

Отношения между Турцией и Египтом были разорваны в 2013 г., после того как в Египте армия свергла президента Мухаммеда Мурси, представителя радикальной исламистской организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). В то время президент Эрдоган намеревался стать лидером исламского мира и не признал новое египетское руководство, свергнувшее его единомышленников.