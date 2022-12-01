Государство как заказчик достижения технологического суверенитета

Ничего нового в такой политике западных стран нет. США еще в 1949 г. ввели на законодательном уровне ограничения на экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР. А 13 лет спустя подготовили проект эмбарго на поставку в Советский Союз труб большого диаметра, для того чтобы сорвать строительство газопровода «Дружба» в ФРГ. Тогда германские федеральные власти нашли в себе мужество сказать нет заокеанским партнерам ради процветания своего государства и роста уровня жизни своих граждан. Сегодня, как все мы прекрасно видим, решение оказалось иным, что говорит о недальновидности и слабохарактерности правящих в Старом Свете элит.