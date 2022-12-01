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Государство как заказчик достижения технологического суверенитета

Настало время приоритизировать научную работу во благо России, а не дарить свои достижения
Владимир Литвиненко , ректор Санкт-Петербургского горного университета

Совет Европейского союза на этой неделе внес обход санкций против нашей страны в список уголовных преступлений. Параллельно в ЕС идет обсуждение потолка цен на российскую нефть и девятого пакета запретительных мер, который, вероятно, будет предусматривать полномасштабное отключение отечественных банков от системы SWIFT. Это значит, что «заграница» нам теперь совершенно точно не поможет и надеяться в будущем нам следует исключительно на самих себя.

Ничего нового в такой политике западных стран нет. США еще в 1949 г. ввели на законодательном уровне ограничения на экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР. А 13 лет спустя подготовили проект эмбарго на поставку в Советский Союз труб большого диаметра, для того чтобы сорвать строительство газопровода «Дружба» в ФРГ. Тогда германские федеральные власти нашли в себе мужество сказать нет заокеанским партнерам ради процветания своего государства и роста уровня жизни своих граждан. Сегодня, как все мы прекрасно видим, решение оказалось иным, что говорит о недальновидности и слабохарактерности правящих в Старом Свете элит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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