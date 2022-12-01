Сила валюты

Сейчас мы видим, что из этих трех факторов реализуется лишь один – импорт. Восстановление импорта, в том числе налаживание параллельного импорта, происходит невысокими темпами, но динамика здесь позитивная. В III квартале импорт снизился на 14% в годовом выражении против падения на 23% г/г во II квартале, при этом его объем на 13% превысил значение аналогичного периода 2020 г. Дальнейшее выстраивание новых логистических цепочек и поиск замещающих поставщиков в дружественных странах должны привести к дальнейшему восстановлению стоимостных параметров импорта, а катализатором этого процесса будет являться сильный рубль.