Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке

Сила валюты

Когда может произойти ослабление рубля
Александр Тищенко , председатель правления банка «Зенит»

Несколько месяцев назад рыночные прогнозы по обменным курсам рубля предполагали его ослабление к концу 2022 г. до 65–70 руб. за доллар. Логика таких ожиданий сводилась к намерениям властей ослабить российскую валюту для обеспечения доходов бюджета, к возобновлению действия бюджетного правила в новом формате, а также к восстановлению импорта, которое увеличит спрос на иностранную валюту.

Сейчас мы видим, что из этих трех факторов реализуется лишь один – импорт. Восстановление импорта, в том числе налаживание параллельного импорта, происходит невысокими темпами, но динамика здесь позитивная. В III квартале импорт снизился на 14% в годовом выражении против падения на 23% г/г во II квартале, при этом его объем на 13% превысил значение аналогичного периода 2020 г. Дальнейшее выстраивание новых логистических цепочек и поиск замещающих поставщиков в дружественных странах должны привести к дальнейшему восстановлению стоимостных параметров импорта, а катализатором этого процесса будет являться сильный рубль.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных