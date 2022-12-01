Как парламент терял интерес к органу парламентского контроля

Как парламент терял интерес к органу парламентского контроляДолжность председателя СП пополнила кадровую колоду президента
Вчера во внеочередном порядке сменился начальник у Счетной палаты (СП) – органа парламентского контроля за исполнением федерального бюджета, так она обозначена в Конституции (ст. 101, п. 5).
Иных рычагов воздействия на исполнительную власть Конституция парламентариям не предоставила. Но должность председателя СП де-факто давно пополнила кадровую колоду президента, де-юре оставаясь креатурой парламента.
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