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Как парламент терял интерес к органу парламентского контроля

Должность председателя СП пополнила кадровую колоду президента
Виктор Хамраев , журналист

Вчера во внеочередном порядке сменился начальник у Счетной палаты (СП) – органа парламентского контроля за исполнением федерального бюджета, так она обозначена в Конституции (ст. 101, п. 5).

Иных рычагов воздействия на исполнительную власть Конституция парламентариям не предоставила. Но должность председателя СП де-факто давно пополнила кадровую колоду президента, де-юре оставаясь креатурой парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных