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«Бред вдвоем»: спасение в ближнем

В Театре им. Ермоловой представили камерный спектакль по абсурдистской пьесе Эжена Ионеско
Ксения Стольная , критик

Французский драматург XX в. Эжен Ионеско считал театр абсурда театром правды, способом обнажить спутанность действительности и нащупать душу бытия, разоблачая то, что принято считать реальным и логичным. «Бред вдвоем», написанный в 1962 г., нередко ставили, в том числе в Москве, и ранее. Но до сих пор обращение к пьесе – определенный риск для постановщика: ему придется знакомить зрителя с неудобной для восприятия историей, где многое может показаться странным, слова и ситуации – лишенными смысла.

/«МДТ им. М.Н. ЕРМОЛОВОЙ»

«Улитка и черепаха – это одно и то же», – говорит Она (Наталия Селиверстова, играет в сатирической антиутопии Талгата Баталова «(Не)идеальный Че»). «Да нет же, это разные животные», – отвечает Он (Дмитрий Павленко, которого также можно увидеть в спектакле Театра Ермоловой «Демон»). По сюжету безымянные мужчина и женщина, находясь в одной квартире, спорят по всякому поводу, включая такой на первый взгляд незначительный. 17 лет назад она ушла от мужа и детей, которых «не было, но могли быть». А ему «случалось быть гостем принцесс, у которых декольте до пупа», и он думает, что мог бы стать поэтом, но не стал. А вокруг – выстрелы, взрывы и приближающийся к их двери топот. В пьесе личная война расположилась внутри вселенской. В спектакле же осталась только внешняя, большая. Из отношений вытек яд вражды, а на его месте растопилась нежность – странная, горькая, смешная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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