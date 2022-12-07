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Монгольская столица протестует из-за коррупции

Группа высокопоставленных чиновников присвоила доходы государственной компании
Евгений Трифонов , политолог

Улан-Батор, столицу Монголии – страны, считающейся оазисом спокойствия и оплотом демократии, – охватили протесты. Демонстранты перекрыли главный проспект в центре города и попытались ворваться во дворец правительства. Вспышка недовольства связана с беспрецедентной коррупционной историей, возмутившей монголов: группа высокопоставленных чиновников присвоила доходы государственной компании, экспортирующей уголь, на сумму в 44 трлн тугриков ($12,8 млрд) за последние два года. Возмущение монголов понятно: уголь – главный экспортный товар Монголии (более трети всего объема), а украденная сумма составляет более четверти годового объема ВВП страны. Совсем недавно Монголия бурно праздновала открытие новой железной дороги, по которой уголь поставляется в Китай, а тут выясняется, что большая часть доходов идет в карманы коррупционеров.

Монголы неспроста приняли хищение угля так близко к сердцу. Акционерами компании «Эрдэнэс Таван-Толгой» (ЭТТ), эксплуатирующей крупнейшее в стране угольное месторождение, являются все граждане Монголии. Каждому из них принадлежит 1072 акции, и все получают дивиденды. В 2020–2021 гг. дивиденды были невелики – чуть более 2500 тугриков, но в текущем году и особенно в будущем в связи с быстрым ростом добычи и экспорта эта сумма должна была значительно вырасти. И тут выясняется, что чуть ли не большая часть доходов, которые должны были быть начислены на счета аратов, студентов, пенсионеров и учителей, осели в карманах воров у власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных