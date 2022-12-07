Монгольская столица протестует из-за коррупции

Монголы неспроста приняли хищение угля так близко к сердцу. Акционерами компании «Эрдэнэс Таван-Толгой» (ЭТТ), эксплуатирующей крупнейшее в стране угольное месторождение, являются все граждане Монголии. Каждому из них принадлежит 1072 акции, и все получают дивиденды. В 2020–2021 гг. дивиденды были невелики – чуть более 2500 тугриков, но в текущем году и особенно в будущем в связи с быстрым ростом добычи и экспорта эта сумма должна была значительно вырасти. И тут выясняется, что чуть ли не большая часть доходов, которые должны были быть начислены на счета аратов, студентов, пенсионеров и учителей, осели в карманах воров у власти.