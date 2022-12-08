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Доллар теряет свой статус

В России стало выгодно инвестировать в гособлигации
Андрей Столяров , Заместитель заведующего базовой кафедрой инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ

Уходящий год с точки зрения российского частного инвестора радикально изменил возможности формирования инвестиционного портфеля. Главное событие здесь – доллар в этом процессе перестал быть главной фигурой.

Как известно, именно американская валюта в период кризисов выступала самым эффективным вложением. Так было в 1998, 2008 и 2014 гг. Доллар на короткий период обгонял по доходности все другие активы, доступные частному инвестору. Февраль и март 2022 г. тоже укладывались в сложившуюся картину, когда доллар достиг 120 руб. Затем случилось его резкое обесценение – с того времени зеленый колеблется в диапазоне 60 руб./$. Американская валюта потеряла статус защитного актива для частного инвестора с учетом ограничений на валютном рынке, сложившегося профицита в торговом балансе, проблем с логистикой для импортеров, сложностей с приобретением в банках наличной валюты и тренда на девалютизацию банковских операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных