Доллар теряет свой статус

Как известно, именно американская валюта в период кризисов выступала самым эффективным вложением. Так было в 1998, 2008 и 2014 гг. Доллар на короткий период обгонял по доходности все другие активы, доступные частному инвестору. Февраль и март 2022 г. тоже укладывались в сложившуюся картину, когда доллар достиг 120 руб. Затем случилось его резкое обесценение – с того времени зеленый колеблется в диапазоне 60 руб./$. Американская валюта потеряла статус защитного актива для частного инвестора с учетом ограничений на валютном рынке, сложившегося профицита в торговом балансе, проблем с логистикой для импортеров, сложностей с приобретением в банках наличной валюты и тренда на девалютизацию банковских операций.