«Балабанов. Колокольня. Реквием»: герой своего фильма

«Балабанов. Колокольня. Реквием»: герой своего фильмаВ прокате документальная кинолента о том, как главный русский режиссер Алексей Балабанов готовился к смерти
Смотреть Балабанова некомфортно. Даже его главный зрительский хит – дилогия «Брат» никогда не была и не станет всего лишь досугом пятничного вечера. В России как-то не принято составлять списки вроде тех, что делает Американская киноакадемия. Например, вот такого, образца 2003 г., когда проранжировали сотню главных протагонистов и сотню злодеев в истории национального кино. Рейтинги пересеклись только на Терминаторе: киборга из первой серии отметили в «отрицательном» топе, его перепрограммированную копию из второй – в «положительном». Если этот опыт все же повторят у нас, то точкой пересечения станет именно наш «брат» Данила Багров: русский Робин Гуд, народный герой, трагически не понятый народом, убийца с улыбкой ребенка.
Некомфортно смотреть и документальный фильм про Балабанова. Метод исследования даже в этом конгениален герою, который – как мало кто – умел вызывать у зрителя чувство неловкости случайного свидетеля. Во время просмотра балабановских картин не отпускает вот это ощущение – будто резко открыл дверь и подглядел то, что видеть не следовало. Так и здесь, в картине Любови Аркус, основателя журнала «Сеанс» и близкого друга режиссера, мы видим невероятно интимный портрет режиссера, человека вообще-то закрытого (в титрах даже специально оговорено, что все съемки проведены «с одобрения Алеши и при его непосредственном участии»). Помимо дистанции смущает и выбранный момент – большая часть записей сделана в последние два года жизни, когда Балабанов, уже зная о близкой смерти, снимает свой последний, самый личный фильм «Я тоже хочу» (2012 г.)