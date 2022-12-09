«Балабанов. Колокольня. Реквием»: герой своего фильма

Некомфортно смотреть и документальный фильм про Балабанова. Метод исследования даже в этом конгениален герою, который – как мало кто – умел вызывать у зрителя чувство неловкости случайного свидетеля. Во время просмотра балабановских картин не отпускает вот это ощущение – будто резко открыл дверь и подглядел то, что видеть не следовало. Так и здесь, в картине Любови Аркус, основателя журнала «Сеанс» и близкого друга режиссера, мы видим невероятно интимный портрет режиссера, человека вообще-то закрытого (в титрах даже специально оговорено, что все съемки проведены «с одобрения Алеши и при его непосредственном участии»). Помимо дистанции смущает и выбранный момент – большая часть записей сделана в последние два года жизни, когда Балабанов, уже зная о близкой смерти, снимает свой последний, самый личный фильм «Я тоже хочу» (2012 г.)