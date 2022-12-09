«Гардероб Петра I»: царь-щеголь

Классический образ царя-реформатора нам подарили актер Николай Симонов в киноленте Владимира Петрова «Петр Первый» 1937 г. и художник Николай Ге в картине «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе»: суровый взгляд, гренадерский рост, телосложение викинга и скромный, если не аскетический, наряд. Выставка с первых шагов возвращает зрителя из художественной реальности в документальную: рядом с рединготом на манекене располагается прижизненная мера роста Петра. Развенчание мифологизированного образа царя-реформатора начинается с антропометрических характеристик. Данные 1724 г.: рост 204 см, обхват груди около 100 см, длина голени 65 см. Мы на территории современного размерного ряда 48–50. Иными словами, Петр Великий был высок, но не огромен. А еще – обладал чувством прекрасного и чувством меры, а также привычками истинного гедониста и гардеробом настоящего щеголя.