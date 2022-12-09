«Гардероб Петра I»: царь-щеголь

«Гардероб Петра I»: царь-щегольЭрмитажная экспозиция демонстрирует, что российский государь отличался практичностью гардероба и тонким вкусом
Пропитанный воском свободный редингот цвета стального петербургского неба и красная шапка-ушанка – этим экспонатам на манекене, который встречает нас на выставке «Гардероб Петра I» в эрмитажной «Галерее костюма», примерно столько же лет, сколько и самому Петербургу. Перед нами хрестоматийный образ человека, который «назло надменному соседу» основал в 1703 г. новую столицу Российской империи на мерзлой и болотистой северной земле, где почти всегда сыро и дует промозглый ветер, а количество солнечных дней можно пересчитать по пальцам.
Классический образ царя-реформатора нам подарили актер Николай Симонов в киноленте Владимира Петрова «Петр Первый» 1937 г. и художник Николай Ге в картине «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе»: суровый взгляд, гренадерский рост, телосложение викинга и скромный, если не аскетический, наряд. Выставка с первых шагов возвращает зрителя из художественной реальности в документальную: рядом с рединготом на манекене располагается прижизненная мера роста Петра. Развенчание мифологизированного образа царя-реформатора начинается с антропометрических характеристик. Данные 1724 г.: рост 204 см, обхват груди около 100 см, длина голени 65 см. Мы на территории современного размерного ряда 48–50. Иными словами, Петр Великий был высок, но не огромен. А еще – обладал чувством прекрасного и чувством меры, а также привычками истинного гедониста и гардеробом настоящего щеголя.