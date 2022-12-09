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«Гардероб Петра I»: царь-щеголь

Эрмитажная экспозиция демонстрирует, что российский государь отличался практичностью гардероба и тонким вкусом
Галина Столярова , критик

Пропитанный воском свободный редингот цвета стального петербургского неба и красная шапка-ушанка – этим экспонатам на манекене, который встречает нас на выставке «Гардероб Петра I» в эрмитажной «Галерее костюма», примерно столько же лет, сколько и самому Петербургу. Перед нами хрестоматийный образ человека, который «назло надменному соседу» основал в 1703 г. новую столицу Российской империи на мерзлой и болотистой северной земле, где почти всегда сыро и дует промозглый ветер, а количество солнечных дней можно пересчитать по пальцам. 

Классический образ царя-реформатора нам подарили актер Николай Симонов в киноленте Владимира Петрова «Петр Первый» 1937 г. и художник Николай Ге в картине «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе»: суровый взгляд, гренадерский рост, телосложение викинга и скромный, если не аскетический, наряд. Выставка с первых шагов возвращает зрителя из художественной реальности в документальную: рядом с рединготом на манекене располагается прижизненная мера роста Петра. Развенчание мифологизированного образа царя-реформатора начинается с антропометрических характеристик. Данные 1724 г.: рост 204 см, обхват груди около 100 см, длина голени 65 см. Мы на территории современного размерного ряда 48–50. Иными словами, Петр Великий был высок, но не огромен. А еще – обладал чувством прекрасного и чувством меры, а также привычками истинного гедониста и гардеробом настоящего щеголя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных