Политический кризис в Перу разрешился арестом президента

Представляется, что Педро Кастильо попал в классическую латиноамериканскую ловушку. Первым элементом ловушки было то, что он победил на выборах как антисистемный кандидат. За вызывающе бедного (он ходил в обуви из старых шин) сельского учителя-индейца голосовали те, кто не приемлет системных политиков, причем всех оптом – правых, левых и средних. Сеньоров и сеньор в дорогих костюмах, с правильной речью, университетскими дипломами и частными домами в охраняемых кварталах. Его электоратом была беднота из сел и городских трущоб. Но антисистемный кандидат хорош только в предвыборных речах, в которых он грозит угнетателям и империалистам страшными карами. А когда он становится во главе сложной системы – госаппарата, он не знает, на какие кнопки нажимать. А система (госаппарат) не желает ему помогать, поскольку составляющие ее винтики прекрасно помнят, как он им угрожал.