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Политический кризис в Перу разрешился арестом президента

Педро Кастильо обещал радикальные перемены, но не справился
Евгений Трифонов , политолог

Длительный политический кризис в Перу разрешился. Президент Педро Кастильо объявил о роспуске конгресса, который тут же объявил ему импичмент, после чего полиция арестовала уже бывшего главу государства.

Теперь разбираться в причинах падения Кастильо предстоит историкам. Они вспомнят и о коррупционных скандалах, преследовавших Кастильо уже несколько месяцев, и о неприятии его большинством в конгрессе, и об общей слабости его власти. Интереснее попытаться ответить на вопрос, почему «первый бедный президент» Перу оказался таким слабым и неудачливым лидером.

Представляется, что Педро Кастильо попал в классическую латиноамериканскую ловушку. Первым элементом ловушки было то, что он победил на выборах как антисистемный кандидат. За вызывающе бедного (он ходил в обуви из старых шин) сельского учителя-индейца голосовали те, кто не приемлет системных политиков, причем всех оптом – правых, левых и средних. Сеньоров и сеньор в дорогих костюмах, с правильной речью, университетскими дипломами и частными домами в охраняемых кварталах. Его электоратом была беднота из сел и городских трущоб. Но антисистемный кандидат хорош только в предвыборных речах, в которых он грозит угнетателям и империалистам страшными карами. А когда он становится во главе сложной системы – госаппарата, он не знает, на какие кнопки нажимать. А система (госаппарат) не желает ему помогать, поскольку составляющие ее винтики прекрасно помнят, как он им угрожал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных