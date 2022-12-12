Политический кризис в Перу разрешился арестом президента

Политический кризис в Перу разрешился арестом президентаПедро Кастильо обещал радикальные перемены, но не справился
Длительный политический кризис в Перу разрешился. Президент Педро Кастильо объявил о роспуске конгресса, который тут же объявил ему импичмент, после чего полиция арестовала уже бывшего главу государства.
Теперь разбираться в причинах падения Кастильо предстоит историкам. Они вспомнят и о коррупционных скандалах, преследовавших Кастильо уже несколько месяцев, и о неприятии его большинством в конгрессе, и об общей слабости его власти. Интереснее попытаться ответить на вопрос, почему «первый бедный президент» Перу оказался таким слабым и неудачливым лидером.
Представляется, что Педро Кастильо попал в классическую латиноамериканскую ловушку. Первым элементом ловушки было то, что он победил на выборах как антисистемный кандидат. За вызывающе бедного (он ходил в обуви из старых шин) сельского учителя-индейца голосовали те, кто не приемлет системных политиков, причем всех оптом – правых, левых и средних. Сеньоров и сеньор в дорогих костюмах, с правильной речью, университетскими дипломами и частными домами в охраняемых кварталах. Его электоратом была беднота из сел и городских трущоб. Но антисистемный кандидат хорош только в предвыборных речах, в которых он грозит угнетателям и империалистам страшными карами. А когда он становится во главе сложной системы – госаппарата, он не знает, на какие кнопки нажимать. А система (госаппарат) не желает ему помогать, поскольку составляющие ее винтики прекрасно помнят, как он им угрожал.