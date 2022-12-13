Деривативная «вечеринка» на $80 трлн

Начало декабря подарило нам прекрасную новость. Bank of International Settlements (BIS, Банк международных расчетов) неожиданно для всех обнаружил $80 трлн неучтенного долга, скрытого в операциях с валютными свопами. Занимательно, что медийная истерия крутится вокруг самой цифры – она, безусловно, огромная, равная примерно мировому годовому ВВП. Но гораздо интереснее, что она на самом деле собой представляет. Речь идет о денежной системе, которая не просто сложнее, чем нам рассказывают, – она почти полностью не похожа на ту, которой нас учили. Давайте зададим себе простой вопрос: откуда взялись эти деньги? В конце концов, исследование BIS ведь признает, что $80 трлн поступили уж точно не от ФРС.