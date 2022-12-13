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Деривативная «вечеринка» на $80 трлн

Откуда в мировой экономике взялся гигантский неучтенный долг и чем это ей грозит
Александр Кубышкин , управляющий директор Enfilade Capital

Начало декабря подарило нам прекрасную новость. Bank of International Settlements (BIS, Банк международных расчетов) неожиданно для всех обнаружил $80 трлн неучтенного долга, скрытого в операциях с валютными свопами. Занимательно, что медийная истерия крутится вокруг самой цифры – она, безусловно, огромная, равная примерно мировому годовому ВВП. Но гораздо интереснее, что она на самом деле собой представляет. Речь идет о денежной системе, которая не просто сложнее, чем нам рассказывают, – она почти полностью не похожа на ту, которой нас учили. Давайте зададим себе простой вопрос: откуда взялись эти деньги? В конце концов, исследование BIS ведь признает, что $80 трлн поступили уж точно не от ФРС.

Зайдем издалека. Проблема всех классических экономических теорий заключается в том, что они абсолютно не учитывают, как в реальности создаются деньги, и совершенно неправильно моделируют роль банковского сектора в экономике. Банковский сектор в них назначен лишь перераспределяющим механизмом денег в экономике. В реальности же деньги создаются именно частными банками через кредит – на их долю, согласно исследованию Bank of England, приходится 95% всех денег в экономике. Соответственно, роль и влияние центробанков и государства на денежную массу как таковую довольно ограничены. В результате невежества экономических теорий мы получаем центробанки, проводящие свои денежно-кредитные политики (ДКП) на основе изначально ничего не имеющих общего с реальностью моделях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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