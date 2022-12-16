«Мира»: фантастическая гиперопека

У всех папа как папа, а у нее – бог. Если уж совсем честно – всего лишь бортинженер, но на новой орбитальной станции «Мир». А в недалеком будущем космонавты будут как боги. Все видят, все слышат. Арабов (Анатолий Белый, звезда блокбастера «Метро» и спектаклей Кирилла Серебренникова в МХТ им. Чехова) может подключиться к любому устройству на Земле, чем регулярно злоупотребляет, чтобы из космоса присматривать за дочерью Лерой (Вероника Устимова – снималась в сериалах «Медиатор» и «Новенький»). Та как раз переживает подростковый бунт. Ссорится с мамой, шипит на отчима, тычет в небо понятным пальцем – специально для бога-отца. Хотя втайне, конечно, любит всех. Когда к планете опасно приблизилось скопление астероидов, Лера спокойна: «Конца света не будет. Меня бы предупредили». И окажется права. Утром внезапно зазвонит телефон, и папа скажет: «Беги».