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«Мира»: фантастическая гиперопека

Космонавт присматривает за дочерью с орбиты в фильме-катастрофе от режиссера «Времени первых»
Николай Корнацкий , критик

У всех папа как папа, а у нее – бог. Если уж совсем честно – всего лишь бортинженер, но на новой орбитальной станции «Мир». А в недалеком будущем космонавты будут как боги. Все видят, все слышат. Арабов (Анатолий Белый, звезда блокбастера «Метро» и спектаклей Кирилла Серебренникова в МХТ им. Чехова) может подключиться к любому устройству на Земле, чем регулярно злоупотребляет, чтобы из космоса присматривать за дочерью Лерой (Вероника Устимова – снималась в сериалах «Медиатор» и «Новенький»). Та как раз переживает подростковый бунт. Ссорится с мамой, шипит на отчима, тычет в небо понятным пальцем – специально для бога-отца. Хотя втайне, конечно, любит всех. Когда к планете опасно приблизилось скопление астероидов, Лера спокойна: «Конца света не будет. Меня бы предупредили». И окажется права. Утром внезапно зазвонит телефон, и папа скажет: «Беги».

/АМЕДИА

«Мира» (совместное производство «Амедиа» и «Марс медиа энтертейнмент») – тот самый контент, которого так не хватает сейчас кинотеатрам. «Русский Голливуд», аттракцион для всей семьи – масштабный фильм-катастрофа с бюджетом в полмиллиарда и возрастным рейтингом 12+. И именно как зрелище это безусловная удача. Без всякого преувеличения с технической, визуальной точки зрения «Мира» – один из самых совершенных российских блокбастеров. За графику отвечала студия Main Road Post, которая давно освоила и космос, и катастрофы – на ее счету «Притяжение», «Вторжение», «Вратарь галактики», «Сталинград».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных