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«Королевство. Исход»: доктор Хаос

На видеосервисах Okko и «Кинопоиск» выходит третий сезон знаменитого мини-сериала Ларса фон Триера
Роман Черкасов , критик

Первые два сезона «Королевства», по четыре серии каждый, вышли аж в 1994 и 1997 гг., поэтому нужно, наверное, напомнить, что это такое. Действие происходит в Королевской больнице – реально существующей крупнейшей больнице Дании, сокращенно прозванной Riget («Королевство»). Построенное, как каждый раз сообщается в заставке, на болотах с ядовитыми испарениями, 16-этажное здание госпиталя знаменовало победу науки над суевериями. Но и болото не сдавалось: в финале заставки из-под земли лезли чьи-то руки, предвещая нехорошее.

В жанровом отношении это была смесь телемыла про больницу и мистического хоррора – по форме и абсурдистская черная комедия – по сути. Врачи увлеченно решали свои профессиональные проблемы, параллельно в госпитале творилась всякая чертовщина. И то и другое выглядело в одинаковой степени странно и очень-очень смешно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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