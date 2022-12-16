«Королевство. Исход»: доктор Хаос

Первые два сезона «Королевства», по четыре серии каждый, вышли аж в 1994 и 1997 гг., поэтому нужно, наверное, напомнить, что это такое. Действие происходит в Королевской больнице – реально существующей крупнейшей больнице Дании, сокращенно прозванной Riget («Королевство»). Построенное, как каждый раз сообщается в заставке, на болотах с ядовитыми испарениями, 16-этажное здание госпиталя знаменовало победу науки над суевериями. Но и болото не сдавалось: в финале заставки из-под земли лезли чьи-то руки, предвещая нехорошее.