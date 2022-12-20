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В нагорнокарабахском конфликте появился экологический аспект

В центре внимания теперь эксплуатация природных ресурсов в армянском анклаве
Евгений Трифонов , политолог

44-дневная война, в которой азербайджанская армия разгромила армянские силы, закончилась два года назад, но мир в Нагорный Карабах так и не пришел. То и дело вспыхивают стычки между армянскими отрядами и азербайджанскими подразделениями. Азербайджан время от времени перекрывает дорогу Шуша – Лачин, единственную трассу, связывающую Карабах с Арменией. Для армянского анклава в Карабахе это настоящая «дорога жизни». Вся торговля и вообще все контакты с внешним миром осуществляются только по ней: по азербайджанской территории любой проезд, провоз или проход карабахских армян невозможен. Каждый раз, когда Азербайджан перекрывает Лачинскую трассу, в Европе и США начинаются протесты со стороны парламентариев и прочих официальных лиц.

13 декабря «дорогу жизни» перекрыли не военные и не политические функционеры, а экологические активисты. Этот ход, достойный иезуитов, призван смутить европейцев и американцев, протестующих по поводу блокады Карабаха: возмущаться действиями экологов неполиткорректно (хотя те во всем мире часто выполняют политические и коммерческие заказы).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных