В нагорнокарабахском конфликте появился экологический аспект

44-дневная война, в которой азербайджанская армия разгромила армянские силы, закончилась два года назад, но мир в Нагорный Карабах так и не пришел. То и дело вспыхивают стычки между армянскими отрядами и азербайджанскими подразделениями. Азербайджан время от времени перекрывает дорогу Шуша – Лачин, единственную трассу, связывающую Карабах с Арменией. Для армянского анклава в Карабахе это настоящая «дорога жизни». Вся торговля и вообще все контакты с внешним миром осуществляются только по ней: по азербайджанской территории любой проезд, провоз или проход карабахских армян невозможен. Каждый раз, когда Азербайджан перекрывает Лачинскую трассу, в Европе и США начинаются протесты со стороны парламентариев и прочих официальных лиц.