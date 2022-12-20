Российские банки вновь лидируют в глобальной гонке технологий

Российские банки вновь лидируют в глобальной гонке технологийМощным толчком к развитию послужило изъятие их приложений с популярных платформ
В этом году мобильные приложения российских банков, подпавших под санкции, стали удалять из App Store и Google Play. Это подтолкнуло банки к развитию собственных приложений Web3 в технологии, подразумевающей максимальную децентрализацию и наибольшую независимость от монопольных разработчиков. По сути, это личный кабинет в мобильном банке, который позволяет проводить платежные операции, сканировать QR-коды и банковские карты через веб-браузер с помощью технологии WebAssembly. В результате наши санкционные банки оказались впереди планеты всей по этому направлению. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Развитие Web3 в российских банках оказалось стратегически верным шагом. Это позволит отказаться от проприетарного ПО Apple, Google и в принципе не обращать внимания на новости, подобные той, что передало информагентство Bloomberg 13 декабря: о грядущих революционных изменениях в экосистеме Apple. Уже в следующем году пользователи iPhone и iPad в Евросоюзе (ЕС) смогут загружать приложения не только из фирменного магазина App Store, но и, например, с сайта разработчика приложения или из альтернативного стора. Apple также планирует отменить обязательное использование движка WebKit, на котором работает фирменный браузер компании Safari, другими браузерами для iPhone.