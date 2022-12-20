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Российские банки вновь лидируют в глобальной гонке технологий

Мощным толчком к развитию послужило изъятие их приложений с популярных платформ
Владимир Арлазаров , генеральный директор компании Smart Engines

В этом году мобильные приложения российских банков, подпавших под санкции, стали удалять из App Store и Google Play. Это подтолкнуло банки к развитию собственных приложений Web3 в технологии, подразумевающей максимальную децентрализацию и наибольшую независимость от монопольных разработчиков. По сути, это личный кабинет в мобильном банке, который позволяет проводить платежные операции, сканировать QR-коды и банковские карты через веб-браузер с помощью технологии WebAssembly. В результате наши санкционные банки оказались впереди планеты всей по этому направлению. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Развитие Web3 в российских банках оказалось стратегически верным шагом. Это позволит отказаться от проприетарного ПО Apple, Google и в принципе не обращать внимания на новости, подобные той, что передало информагентство Bloomberg 13 декабря: о грядущих революционных изменениях в экосистеме Apple. Уже в следующем году пользователи iPhone и iPad в Евросоюзе (ЕС) смогут загружать приложения не только из фирменного магазина App Store, но и, например, с сайта разработчика приложения или из альтернативного стора. Apple также планирует отменить обязательное использование движка WebKit, на котором работает фирменный браузер компании Safari, другими браузерами для iPhone.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных