Российские банки вновь лидируют в глобальной гонке технологий

В этом году мобильные приложения российских банков, подпавших под санкции, стали удалять из App Store и Google Play. Это подтолкнуло банки к развитию собственных приложений Web3 в технологии, подразумевающей максимальную децентрализацию и наибольшую независимость от монопольных разработчиков. По сути, это личный кабинет в мобильном банке, который позволяет проводить платежные операции, сканировать QR-коды и банковские карты через веб-браузер с помощью технологии WebAssembly. В результате наши санкционные банки оказались впереди планеты всей по этому направлению. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.