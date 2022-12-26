Золото как гарант стабильности экономики

Золото как гарант стабильности экономикиВозвращение ЦБ на рынок драгметалла поддержит золотодобычу и позволит пополнить международные резервы
Золотодобывающая промышленность России успешно развивалась и последовательно наращивала объемы производства на протяжении последних 20 лет. В 2021 г., если сравнивать с 1991 г., добыча золота в РФ возросла со 143 до 332 т, увеличившись в 2,3 раза. В отрасли занято свыше 60 000 квалифицированных специалистов, большинство из которых работают в удаленных регионах нашей страны – в Дальневосточном федеральном округе и районах Крайнего Севера, они же обеспечивают попутную занятость в смежных сферах еще сотен тысяч человек. Отрасль производит ликвидную экспортную продукцию на два десятка миллиардов долларов, обеспечивает уплату налогов на сотни миллиардов рублей ежегодно.
События истекшего года фундаментально затронули отрасль золотодобычи. На большой части мирового рынка введен режим санкций против экспорта российского золота. Наши коммерческие банки, которые являлись основными участками рынка, внесены в лист блокирующих санкций. Экспорт драгоценных металлов стал резко затруднен из-за проблем с логистикой и расчетами.