Золото как гарант стабильности экономики

Золотодобывающая промышленность России успешно развивалась и последовательно наращивала объемы производства на протяжении последних 20 лет. В 2021 г., если сравнивать с 1991 г., добыча золота в РФ возросла со 143 до 332 т, увеличившись в 2,3 раза. В отрасли занято свыше 60 000 квалифицированных специалистов, большинство из которых работают в удаленных регионах нашей страны – в Дальневосточном федеральном округе и районах Крайнего Севера, они же обеспечивают попутную занятость в смежных сферах еще сотен тысяч человек. Отрасль производит ликвидную экспортную продукцию на два десятка миллиардов долларов, обеспечивает уплату налогов на сотни миллиардов рублей ежегодно.