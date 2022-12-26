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Золото как гарант стабильности экономики

Возвращение ЦБ на рынок драгметалла поддержит золотодобычу и позволит пополнить международные резервы
Виктор Таракановский , председатель Союза старателей

Золотодобывающая промышленность России успешно развивалась и последовательно наращивала объемы производства на протяжении последних 20 лет. В 2021 г., если сравнивать с 1991 г., добыча золота в РФ возросла со 143 до 332 т, увеличившись в 2,3 раза. В отрасли занято свыше 60 000 квалифицированных специалистов, большинство из которых работают в удаленных регионах нашей страны – в Дальневосточном федеральном округе и районах Крайнего Севера, они же обеспечивают попутную занятость в смежных сферах еще сотен тысяч человек. Отрасль производит ликвидную экспортную продукцию на два десятка миллиардов долларов, обеспечивает уплату налогов на сотни миллиардов рублей ежегодно.

События истекшего года фундаментально затронули отрасль золотодобычи. На большой части мирового рынка введен режим санкций против экспорта российского золота. Наши коммерческие банки, которые являлись основными участками рынка, внесены в лист блокирующих санкций. Экспорт драгоценных металлов стал резко затруднен из-за проблем с логистикой и расчетами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных