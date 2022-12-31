2023 год станет тестом для внутриполитического блока КремляНачинается первая полномасштабная избирательная кампания в условиях военной спецоперации
2023 год станет тестом для внутриполитического блока Кремля. Формально – с начала лета, а по сути – уже в ближайшее время начнется первая полномасштабная кампания в условиях военной спецоперации.
Географический размах выборов соответствует задаче: это 16 региональных парламентов и минимум 24 губернатора (из 89) во всех федеральных округах. Охват по числу избирателей внушительный: в тех регионах, где пройдут кампании, проживает более 50,2 млн граждан. И это без учета данных по новым территориям, ведь там избирателей Центризбирком еще не считал.
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