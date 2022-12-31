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2023 год станет тестом для внутриполитического блока Кремля

Начинается первая полномасштабная избирательная кампания в условиях военной спецоперации
Максим Иванов , заместитель главного редактора «Ведомостей»

2023 год станет тестом для внутриполитического блока Кремля. Формально – с начала лета, а по сути – уже в ближайшее время начнется первая полномасштабная кампания в условиях военной спецоперации.

Географический размах выборов соответствует задаче: это 16 региональных парламентов и минимум 24 губернатора (из 89) во всех федеральных округах. Охват по числу избирателей внушительный: в тех регионах, где пройдут кампании, проживает более 50,2 млн граждан. И это без учета данных по новым территориям, ведь там избирателей Центризбирком еще не считал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных