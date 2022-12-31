2023 год станет тестом для внутриполитического блока Кремля

Географический размах выборов соответствует задаче: это 16 региональных парламентов и минимум 24 губернатора (из 89) во всех федеральных округах. Охват по числу избирателей внушительный: в тех регионах, где пройдут кампании, проживает более 50,2 млн граждан. И это без учета данных по новым территориям, ведь там избирателей Центризбирком еще не считал.