Бразильский бунт, бессмысленный и бесперспективный

Бразильский бунт, бессмысленный и бесперспективныйБеспорядки в столице государства вряд ли были кем-то срежиссированы
Несколько тысяч противников только что вступившего в должность президента Бразилии Лулы да Силвы 8 января ворвались в президентскую резиденцию, здания конгресса и федерального суда. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, прозванного «тропическим Трампом», в точности повторили акцию приверженцев Трампа, захвативших Капитолий два года назад. Через несколько часов полиция очистила от бунтовщиков правительственные здания, задержав около 400 человек, но в столице ввели режим чрезвычайного положения.
Болсонару, как и Трамп, не признал поражения на выборах, но поведение «тропического Трампа» после выборов в корне отличалось от действий его северного прообраза. Болсонару в отличие от Трампа не призывал своих сторонников к насильственным действиям. Он сразу осудил беспорядки. «Грабежи и проникновения в общественные здания <...> нарушают установленный порядок», – написал Болсонару в Twitter.