Бразильский бунт, бессмысленный и бесперспективный

Несколько тысяч противников только что вступившего в должность президента Бразилии Лулы да Силвы 8 января ворвались в президентскую резиденцию, здания конгресса и федерального суда. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, прозванного «тропическим Трампом», в точности повторили акцию приверженцев Трампа, захвативших Капитолий два года назад. Через несколько часов полиция очистила от бунтовщиков правительственные здания, задержав около 400 человек, но в столице ввели режим чрезвычайного положения.