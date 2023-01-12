Много нового на Ближнем Востоке

Старое соперничество между этими двумя региональными державами долгое время было доминирующим фактором в региональных военных конфликтах, будь то в Ираке, Йемене или Ливане. И в условиях баланса между уже давно существующим национальным государством, где шиизм является официальной религией, и суннитским королевством на Аравийском полуострове появляется надежда. В регионе, который когда-то назывался просто Востоком, а затем Ближним Востоком, кое-что происходит. По терминологии ООН, это Западная Азия. А Западная Азия, похоже, становится единым целым после десятилетий интервенций.