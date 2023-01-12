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Много нового на Ближнем Востоке

Между Левантом и странами Персидского залива началась перестройка отношений
Карин Кнайсль , доктор права

На протяжении многих лет российская дипломатия прилагала усилия для стабилизации ситуации в Сирии, где 12 лет назад началась так называемая опосредованная война. Примирение между Анкарой и Дамаском станет важной вехой, поскольку поддерживаемые Турцией группировки были самыми яростными противниками президента Башара аль-Асада. С лета прошлого года возобновили дипломатические отношения Иран и Саудовская Аравия.

Старое соперничество между этими двумя региональными державами долгое время было доминирующим фактором в региональных военных конфликтах, будь то в Ираке, Йемене или Ливане. И в условиях баланса между уже давно существующим национальным государством, где шиизм является официальной религией, и суннитским королевством на Аравийском полуострове появляется надежда. В регионе, который когда-то назывался просто Востоком, а затем Ближним Востоком, кое-что происходит. По терминологии ООН, это Западная Азия. А Западная Азия, похоже, становится единым целым после десятилетий интервенций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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