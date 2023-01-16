Юг восстал против Севера

Самыми жестокими стали столкновения в департаментах Пуно, Такна, Арекипа и Куско. Бунтовщики строят баррикады и вступают в уличные бои с полицией. Пять дней шли настоящие бои за аэропорт Хульяка в департаменте Пуно. Не менее 75 полицейских получили ранения. Перекрыто Панамериканское шоссе, замерла торговля; в мятежных департаментах ощущается нехватка всего самого необходимого.