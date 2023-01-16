Юг восстал против Севера

Юг восстал против СевераОтстранение президента Перу принесло стране мятежи вместо успокоения
Отстранение президента Педро Кастильо не принесло Перу успокоения. На юге и юго-востоке страны начались выступления сторонников Кастильо, переросшие в крупномасштабные столкновения с десятками жертв. Протестующие требуют вернуть Кастильо на президентский пост, наказать свергнувших его «путчистов» и провести перевыборы конгресса, борьба с которым и привела к его отстранению.
Самыми жестокими стали столкновения в департаментах Пуно, Такна, Арекипа и Куско. Бунтовщики строят баррикады и вступают в уличные бои с полицией. Пять дней шли настоящие бои за аэропорт Хульяка в департаменте Пуно. Не менее 75 полицейских получили ранения. Перекрыто Панамериканское шоссе, замерла торговля; в мятежных департаментах ощущается нехватка всего самого необходимого.