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Юг восстал против Севера

Отстранение президента Перу принесло стране мятежи вместо успокоения
Евгений Трифонов , политолог

Отстранение президента Педро Кастильо не принесло Перу успокоения. На юге и юго-востоке страны начались выступления сторонников Кастильо, переросшие в крупномасштабные столкновения с десятками жертв. Протестующие требуют вернуть Кастильо на президентский пост, наказать свергнувших его «путчистов» и провести перевыборы конгресса, борьба с которым и привела к его отстранению.

Самыми жестокими стали столкновения в департаментах Пуно, Такна, Арекипа и Куско. Бунтовщики строят баррикады и вступают в уличные бои с полицией. Пять дней шли настоящие бои за аэропорт Хульяка в департаменте Пуно. Не менее 75 полицейских получили ранения. Перекрыто Панамериканское шоссе, замерла торговля; в мятежных департаментах ощущается нехватка всего самого необходимого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных