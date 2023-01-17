Уникальное торговое предложение

Хололей будто бы предлагает России поторговаться. Вот как можно было бы перевести его с английского на русский. Похоже, вы уже отчаялись, ведь мы лишили вас всего (ваша гражданская авиация скорее мертва, чем жива, без возможности обслуживать у нас свои самолеты нашего производства и без полетов в Европу). Впрочем, кое-что интересное у вас еще осталось – это ваша огромная территория, и если вы пустите нас по ней бесплатно летать, то мы, возможно, снова допустим вас до всех благ цивилизации, но это не точно.