Уникальное торговое предложение

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Еврокомиссия заявила, что плата за полеты над Сибирью должна исчезнуть
Ирина Казьмина , и.о. главного редактора «Ведомостей»

На фоне беспрецедентных западных санкций против российской гражданской авиации очень свежо и вызывающе выглядит выступление «начальника транспортного цеха» Еврокомиссии Хенрика Хололея на полях конференции Airline Economics. Россия, сказал он, должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири по мере того, как будут сняты ограничения на полеты, введенные в результате конфликта на Украине. Эта «вещь» – плата за полеты над Сибирью – «должна исчезнуть», подчеркнул он.

Хололей будто бы предлагает России поторговаться. Вот как можно было бы перевести его с английского на русский. Похоже, вы уже отчаялись, ведь мы лишили вас всего (ваша гражданская авиация скорее мертва, чем жива, без возможности обслуживать у нас свои самолеты нашего производства и без полетов в Европу). Впрочем, кое-что интересное у вас еще осталось – это ваша огромная территория, и если вы пустите нас по ней бесплатно летать, то мы, возможно, снова допустим вас до всех благ цивилизации, но это не точно.

Сегодня мало кто помнит, что «транссибирские платежи» – так называемые «пролетные деньги» (иногда их ошибочно называют «роялти»), о которых говорит Хололей, изобретены отнюдь не Россией. В 70-е гг. прошлого века иностранные авиакомпании готовы были на что угодно, лишь бы пользоваться закрытой для них территорией СССР для полетов между Европой и Азией с посадкой в Москве, ведь так рейс короче на 4000 км и затраты, разумеется, ниже. В тогдашних ценах экономия составляла $30 000 на рейс, рассказывал в 2007 г. «Ведомостям» руководитель Росавиации Александр Нерадько, и иностранные авиаторы предложили делиться частью сэкономленного в дополнение к обычным аэронавигационным сборам. Советские власти согласились: делиться с тем, кто позволяет тебе больше зарабатывать, – это справедливо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных