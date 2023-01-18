Наука и экономика как единое целое

Россия обладает уникальным природным и интеллектуальным капиталом, реализовать который возможно, лишь создав благоприятную среду для появления в нашей стране плеяды высококвалифицированных ученых и инженеров. А точнее – возродив эту среду. Ведь всего несколько десятилетий назад именно наши талантливые ученые двигали вперед отечественную (да и мировую) науку. Благодаря их самоотверженной работе страна смогла не только подняться из руин, но и превратиться в одну из ведущих и сильнейших мировых держав.