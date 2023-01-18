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Наука и экономика как единое целое

Чтобы стать высокотехнологичной державой, мы обязаны избавиться от стереотипов мышления и поведения
Владимир Литвиненко , ректор Санкт-Петербургского горного университета

В условиях фактически открытого геополитического противостояния нашей страны со странами «объединенного Запада» все более очевидным становится необходимость передачи правительству ведущей роли в управлении ключевыми процессами развития не только экономики, но и общества.

Россия обладает уникальным природным и интеллектуальным капиталом, реализовать который возможно, лишь создав благоприятную среду для появления в нашей стране плеяды высококвалифицированных ученых и инженеров. А точнее – возродив эту среду. Ведь всего несколько десятилетий назад именно наши талантливые ученые двигали вперед отечественную (да и мировую) науку. Благодаря их самоотверженной работе страна смогла не только подняться из руин, но и превратиться в одну из ведущих и сильнейших мировых держав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных