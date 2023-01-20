«Молодость»: кто не повзрослел – тот дурак

«Молодость»: кто не повзрослел – тот дуракВ прокат вышел фильм звезды «нового якутского кино» Дмитрия Давыдова
Василий (якутский театральный актер Альберт Алексеев, в кино известен по роли следователя в хорроре «Иччи») приезжает в родную деревню, где не был 20 лет. Как в армию пошел, так и решил не возвращаться, остался в городе. Учился на сварщика и не доучился, женился, а потом развелся. В общем, полжизни без толку промыкался, а теперь вот, здрасте, приехал. На вопрос «надолго ли?» отвечает, что сам не знает, может, и навсегда. А на вопрос «зачем?» даже самому себе вряд ли способен ответить что-то вразумительное.
На родине его немножко помнят – как «тормоза», «придурка» и «того, шуганного». В первый же вечер на танцах в местном баре-ресторане Василию бьют морду какие-то мужики. Затем участковый вручает ему ключи от родительского дома, где давно уже никого нет – все умерли. Василий заселяется в стылую бревенчатую избу и, проплакав ночь о безвозвратно утраченном, пробует начать новую жизнь на старом месте. «Молодость» – картина режиссера и сценариста Дмитрия Давыдова, звезды «нового якутского кино». Директор сельской школы, он снимал с детьми «ералаши», а потом взялся за кино всерьез. Его дебютная полнометражная работа «Костер на ветру» была показана на нескольких российских и зарубежных фестивалях. «Пугало» было признано лучшим фильмом на «Кинотавре-2020». А «Молодость» несколько месяцев назад номинировалась на главный приз Московского международного кинофестиваля. Душераздирающей и чуточку издевательской ретро-романтикой в фильме звучат песни якутского ВИА «Хардыы», известного в 1980–1990 гг. и ныне почти позабытого, – их хит «Молодость» и дал название фильму.