Газета
Медиа / Мнения Эксклюзивно по подписке

«Молодость»: кто не повзрослел – тот дурак

В прокат вышел фильм звезды «нового якутского кино» Дмитрия Давыдова
Роман Черкасов , критик

Василий (якутский театральный актер Альберт Алексеев, в кино известен по роли следователя в хорроре «Иччи») приезжает в родную деревню, где не был 20 лет. Как в армию пошел, так и решил не возвращаться, остался в городе. Учился на сварщика и не доучился, женился, а потом развелся. В общем, полжизни без толку промыкался, а теперь вот, здрасте, приехал. На вопрос «надолго ли?» отвечает, что сам не знает, может, и навсегда. А на вопрос «зачем?» даже самому себе вряд ли способен ответить что-то вразумительное.

На родине его немножко помнят – как «тормоза», «придурка» и «того, шуганного». В первый же вечер на танцах в местном баре-ресторане Василию бьют морду какие-то мужики. Затем участковый вручает ему ключи от родительского дома, где давно уже никого нет – все умерли. Василий заселяется в стылую бревенчатую избу и, проплакав ночь о безвозвратно утраченном, пробует начать новую жизнь на старом месте. «Молодость» – картина режиссера и сценариста Дмитрия Давыдова, звезды «нового якутского кино». Директор сельской школы, он снимал с детьми «ералаши», а потом взялся за кино всерьез. Его дебютная полнометражная работа «Костер на ветру» была показана на нескольких российских и зарубежных фестивалях. «Пугало» было признано лучшим фильмом на «Кинотавре-2020». А «Молодость» несколько месяцев назад номинировалась на главный приз Московского международного кинофестиваля. Душераздирающей и чуточку издевательской ретро-романтикой в фильме звучат песни якутского ВИА «Хардыы», известного в 1980–1990 гг. и ныне почти позабытого, – их хит «Молодость» и дал название фильму.

/Про:взгляд
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных