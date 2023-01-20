«Молодость»: кто не повзрослел – тот дурак

На родине его немножко помнят – как «тормоза», «придурка» и «того, шуганного». В первый же вечер на танцах в местном баре-ресторане Василию бьют морду какие-то мужики. Затем участковый вручает ему ключи от родительского дома, где давно уже никого нет – все умерли. Василий заселяется в стылую бревенчатую избу и, проплакав ночь о безвозвратно утраченном, пробует начать новую жизнь на старом месте. «Молодость» – картина режиссера и сценариста Дмитрия Давыдова, звезды «нового якутского кино». Директор сельской школы, он снимал с детьми «ералаши», а потом взялся за кино всерьез. Его дебютная полнометражная работа «Костер на ветру» была показана на нескольких российских и зарубежных фестивалях. «Пугало» было признано лучшим фильмом на «Кинотавре-2020». А «Молодость» несколько месяцев назад номинировалась на главный приз Московского международного кинофестиваля. Душераздирающей и чуточку издевательской ретро-романтикой в фильме звучат песни якутского ВИА «Хардыы», известного в 1980–1990 гг. и ныне почти позабытого, – их хит «Молодость» и дал название фильму.