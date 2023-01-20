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«Космос»: дерзновение мечтать

В МХТ им. Чехова представили спектакль о тщетной попытке вырастить сказку в неположенном месте
Ксения Стольная , критик

Спектакль «Космос» родился благодаря экспериментальному проекту МХТ им. Чехова «Артхаб» – театральной лаборатории, которая нацелена на открытие новых имен в драматургии и режиссуре. Художественный театр под руководством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в начале XX в. в том преуспевал, ставя пьесы современников – Чехова, Горького, Булгакова и др. «Артхаб» призван возобновить эту «поисковую» традицию, а его авторы отмечают: «Здесь не просто пополнение репертуара. Мы ищем своих».

Осенью 2022 г. на суд зрителей и экспертов представили несколько эскизов, набросков к будущим спектаклям. По результатам голосования «Космос» был признан лучшим из них, и после нескольких месяцев работы постановка заняла свое законное место в афише. Однако надо сказать, что в этом случае и драматург, и режиссер – имена известные. Пьесы Алексея Житковского, среди которых «Посадить дерево», «Горка», «Кульминация» и др., ставятся в России (в том числе в Москве) и за ее пределами. Режиссер Нина Григорьева работала в московском театре «АпАРТе», Омском Северном театре им. М. Ульянова, Тульском театре драмы и др. Но сотрудничество с МХТ им. Чехова состоялось действительно впервые.

/Екатерина Цветкова / МХТ им. Чехова
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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