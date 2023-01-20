«Космос»: дерзновение мечтать

«Космос»: дерзновение мечтатьВ МХТ им. Чехова представили спектакль о тщетной попытке вырастить сказку в неположенном месте
Спектакль «Космос» родился благодаря экспериментальному проекту МХТ им. Чехова «Артхаб» – театральной лаборатории, которая нацелена на открытие новых имен в драматургии и режиссуре. Художественный театр под руководством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в начале XX в. в том преуспевал, ставя пьесы современников – Чехова, Горького, Булгакова и др. «Артхаб» призван возобновить эту «поисковую» традицию, а его авторы отмечают: «Здесь не просто пополнение репертуара. Мы ищем своих».
Осенью 2022 г. на суд зрителей и экспертов представили несколько эскизов, набросков к будущим спектаклям. По результатам голосования «Космос» был признан лучшим из них, и после нескольких месяцев работы постановка заняла свое законное место в афише. Однако надо сказать, что в этом случае и драматург, и режиссер – имена известные. Пьесы Алексея Житковского, среди которых «Посадить дерево», «Горка», «Кульминация» и др., ставятся в России (в том числе в Москве) и за ее пределами. Режиссер Нина Григорьева работала в московском театре «АпАРТе», Омском Северном театре им. М. Ульянова, Тульском театре драмы и др. Но сотрудничество с МХТ им. Чехова состоялось действительно впервые.