«Космос»: дерзновение мечтать

Осенью 2022 г. на суд зрителей и экспертов представили несколько эскизов, набросков к будущим спектаклям. По результатам голосования «Космос» был признан лучшим из них, и после нескольких месяцев работы постановка заняла свое законное место в афише. Однако надо сказать, что в этом случае и драматург, и режиссер – имена известные. Пьесы Алексея Житковского, среди которых «Посадить дерево», «Горка», «Кульминация» и др., ставятся в России (в том числе в Москве) и за ее пределами. Режиссер Нина Григорьева работала в московском театре «АпАРТе», Омском Северном театре им. М. Ульянова, Тульском театре драмы и др. Но сотрудничество с МХТ им. Чехова состоялось действительно впервые.