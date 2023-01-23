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Куда торопится Эрдоган

Турецкий лидер боится проиграть выборы оппозиции
Евгений Трифонов , политолог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы, намеченные на 17 июня, могут быть перенесены на 14 мая. По его словам, это связано с необходимостью успеть до начала сезона отпусков и выпускных экзаменов, которые отвлекут граждан от голосования. Объяснение не слишком убедительное: эксперты считают, что Эрдоган хочет перенести выборы для того, чтобы гарантированно победить, не оставив оппозиции никаких шансов. Правда, перенести дату выборов будет непросто: у эрдогановской Партии справедливости и развития (ПСР) с союзниками из неофашистской Партии националистического движения (ПНД) может не хватить голосов, чтобы продавить это решение в парламенте.

Перенос выборов нужен Эрдогану из-за нарастающих проблем как в политике, так и в экономике. Первый звонок прозвучал еще в марте 2019 г., когда противники Эрдогана победили на выборах мэров в трех крупнейших городах – Стамбуле, Анкаре и Измире – и в главном туристическом центре Анталье. Поддерживающий его «Альянс народа», куда входят ПСР и ПНД, по данным социологического опроса MetroPOLL, может рассчитывать на 44,7% голосов, а оппозиционный «Блок шести» – на 39%. Положение Эрдогана усугубляется тем, что еще 12,7% – электорат Демократической партии народов (ДПН). Эта левая партия опирается на курдов и не входит в центристский «Блок шести», но ей в любом случае придется блокироваться с антиэрдогановской оппозицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных