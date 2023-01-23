Куда торопится Эрдоган

Перенос выборов нужен Эрдогану из-за нарастающих проблем как в политике, так и в экономике. Первый звонок прозвучал еще в марте 2019 г., когда противники Эрдогана победили на выборах мэров в трех крупнейших городах – Стамбуле, Анкаре и Измире – и в главном туристическом центре Анталье. Поддерживающий его «Альянс народа», куда входят ПСР и ПНД, по данным социологического опроса MetroPOLL, может рассчитывать на 44,7% голосов, а оппозиционный «Блок шести» – на 39%. Положение Эрдогана усугубляется тем, что еще 12,7% – электорат Демократической партии народов (ДПН). Эта левая партия опирается на курдов и не входит в центристский «Блок шести», но ей в любом случае придется блокироваться с антиэрдогановской оппозицией.