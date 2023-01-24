«Боевое слаживание» в Давосе

Первый полноформатный после пандемии COVID-19 – 52-й форум в Давосе, прошедший на прошлой неделе, разочаровал многих наблюдателей. Основные темы форума, по сути, повторяли прошлогодние (климатическая повестка, обеспечение справедливого роста, события вокруг Украины), а главы ведущих мировых держав, за исключением германского канцлера Олафа Шольца, проигнорировали ВЭФ. Но это вовсе не значит, что глобалистские элиты разочаровались в форуме как некой модели «мирового правительства» и он исчерпал себя. Судя по четко выверенному основному составу участников, задача форума теперь не «согласование интересов элит», а эффективное управление: «боевое слаживание» европейских элит для тотального противостояния России.