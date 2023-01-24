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«Боевое слаживание» в Давосе

США мобилизуют европейские элиты на тотальное противостояние с Россией
Михаил Чернов , политолог

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе изначально был создан как площадка для согласования интересов американских и европейских элит, выработки «глобалистской» картины мира и ее «трансляции» в общемировом масштабе. Ежегодный съезд капитанов мировой политики и бизнеса приобрел особый размах в 1990–2010-е гг., когда в Давосе собирались руководители ведущих стран мира, крупнейшие общественные деятели и богатейшие бизнесмены.

Первый полноформатный после пандемии COVID-19 – 52-й форум в Давосе, прошедший на прошлой неделе, разочаровал многих наблюдателей. Основные темы форума, по сути, повторяли прошлогодние (климатическая повестка, обеспечение справедливого роста, события вокруг Украины), а главы ведущих мировых держав, за исключением германского канцлера Олафа Шольца, проигнорировали ВЭФ. Но это вовсе не значит, что глобалистские элиты разочаровались в форуме как некой модели «мирового правительства» и он исчерпал себя. Судя по четко выверенному основному составу участников, задача форума теперь не «согласование интересов элит», а эффективное управление: «боевое слаживание» европейских элит для тотального противостояния России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных