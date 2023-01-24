«Боевое слаживание» в Давосе

«Боевое слаживание» в ДавосеСША мобилизуют европейские элиты на тотальное противостояние с Россией
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе изначально был создан как площадка для согласования интересов американских и европейских элит, выработки «глобалистской» картины мира и ее «трансляции» в общемировом масштабе. Ежегодный съезд капитанов мировой политики и бизнеса приобрел особый размах в 1990–2010-е гг., когда в Давосе собирались руководители ведущих стран мира, крупнейшие общественные деятели и богатейшие бизнесмены.
Первый полноформатный после пандемии COVID-19 – 52-й форум в Давосе, прошедший на прошлой неделе, разочаровал многих наблюдателей. Основные темы форума, по сути, повторяли прошлогодние (климатическая повестка, обеспечение справедливого роста, события вокруг Украины), а главы ведущих мировых держав, за исключением германского канцлера Олафа Шольца, проигнорировали ВЭФ. Но это вовсе не значит, что глобалистские элиты разочаровались в форуме как некой модели «мирового правительства» и он исчерпал себя. Судя по четко выверенному основному составу участников, задача форума теперь не «согласование интересов элит», а эффективное управление: «боевое слаживание» европейских элит для тотального противостояния России.