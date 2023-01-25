Что мешает созданию аргентино-бразильской валюты

Мировые СМИ оповестили, что Аргентина и Бразилия решили создать общую валюту. На самом деле это, конечно, не так: президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и Аргентины Альберто Фернандес слишком опытные и искушенные политики, чтобы браться за такое дело. О единой валюте под названием sur, к которой могут присоединиться и другие страны Латинской Америки, сообщили некие официальные лица газете Financial Times, но это было опровергнуто аналитиками обеих стран. Министр экономики Аргентины Серхио Масса уточнил, что Бразилия и Аргентина в принципе хотели бы создать расчетный механизм для торговли и готовы пригласить присоединиться другие страны Латинской Америки, но необходимо учитывать, что торговая интеграция займет много времени.