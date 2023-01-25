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Что мешает созданию аргентино-бразильской валюты

Валютно-финансовая интеграция Латинской Америки декларируется со времен Симона Боливара
Евгений Трифонов , политолог

Мировые СМИ оповестили, что Аргентина и Бразилия решили создать общую валюту. На самом деле это, конечно, не так: президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и Аргентины Альберто Фернандес слишком опытные и искушенные политики, чтобы браться за такое дело. О единой валюте под названием sur, к которой могут присоединиться и другие страны Латинской Америки, сообщили некие официальные лица газете Financial Times, но это было опровергнуто аналитиками обеих стран. Министр экономики Аргентины Серхио Масса уточнил, что Бразилия и Аргентина в принципе хотели бы создать расчетный механизм для торговли и готовы пригласить присоединиться другие страны Латинской Америки, но необходимо учитывать, что торговая интеграция займет много времени.

Два лидера крупнейших государств Южной Америки накануне встречи в Буэнос-Айресе написали совместную статью в аргентинской газете Perfil, в которой указывается, что страны «намерены преодолеть барьеры для нашего обмена, упростить и модернизировать правила и поощрять использование местных валют. Мы также решили продолжить обсуждение единой южноамериканской валюты, которая может использоваться для финансовых и коммерческих транзакций, снижая операционные расходы и нашу внешнюю уязвимость». Таким образом, речь идет о создании региональной расчетной единицы для двусторонней торговли, чтобы уменьшить зависимость от доллара, и это не означает замену существующих валют. Министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад уточнил, что расчетная единица не имеет названия или срока действия и не будет стремиться к унификации в стиле евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных