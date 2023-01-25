Что мешает созданию аргентино-бразильской валюты

Что мешает созданию аргентино-бразильской валютыВалютно-финансовая интеграция Латинской Америки декларируется со времен Симона Боливара
Мировые СМИ оповестили, что Аргентина и Бразилия решили создать общую валюту. На самом деле это, конечно, не так: президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и Аргентины Альберто Фернандес слишком опытные и искушенные политики, чтобы браться за такое дело. О единой валюте под названием sur, к которой могут присоединиться и другие страны Латинской Америки, сообщили некие официальные лица газете Financial Times, но это было опровергнуто аналитиками обеих стран. Министр экономики Аргентины Серхио Масса уточнил, что Бразилия и Аргентина в принципе хотели бы создать расчетный механизм для торговли и готовы пригласить присоединиться другие страны Латинской Америки, но необходимо учитывать, что торговая интеграция займет много времени.
Два лидера крупнейших государств Южной Америки накануне встречи в Буэнос-Айресе написали совместную статью в аргентинской газете Perfil, в которой указывается, что страны «намерены преодолеть барьеры для нашего обмена, упростить и модернизировать правила и поощрять использование местных валют. Мы также решили продолжить обсуждение единой южноамериканской валюты, которая может использоваться для финансовых и коммерческих транзакций, снижая операционные расходы и нашу внешнюю уязвимость». Таким образом, речь идет о создании региональной расчетной единицы для двусторонней торговли, чтобы уменьшить зависимость от доллара, и это не означает замену существующих валют. Министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад уточнил, что расчетная единица не имеет названия или срока действия и не будет стремиться к унификации в стиле евро.