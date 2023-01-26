Российское виноделие: ренессанс и уроки смирения

Российское виноделие: ренессанс и уроки смиренияПочему пора избавиться от смирительной рубашки госрегулирования
«Виноделие учит смирению» – такова прописная истина винного мира. Когда о ней вспоминают, обычно имеют в виду бессилие винодела перед лицом природных опасностей, угрожающих виноградной лозе, и его упорное стремление к совершенству вопреки всем техническим сложностям. Но для российских виноделов данная сентенция имеет и дополнительный смысл – они учились в смирительной рубашке государственного регулирования.
Летопись бед российского виноделия обычно начинают с антиалкогольной кампании 1985 г., но на самом деле отчет надо вести со второй половины 70-х гг., когда плановая экономика вживила в ДНК отечественного виноделия ген высокой урожайности. Массовое производство дешевых вин, затребованное государством в индустриальных условиях «развитого социализма», привело к падению качества и нанесло первый болезненный удар по репутации отечественного вина в глазах потребителя.