Российское виноделие: ренессанс и уроки смирения

Летопись бед российского виноделия обычно начинают с антиалкогольной кампании 1985 г., но на самом деле отчет надо вести со второй половины 70-х гг., когда плановая экономика вживила в ДНК отечественного виноделия ген высокой урожайности. Массовое производство дешевых вин, затребованное государством в индустриальных условиях «развитого социализма», привело к падению качества и нанесло первый болезненный удар по репутации отечественного вина в глазах потребителя.