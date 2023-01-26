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Российское виноделие: ренессанс и уроки смирения

Почему пора избавиться от смирительной рубашки госрегулирования
Игорь Сердюк

«Виноделие учит смирению» – такова прописная истина винного мира. Когда о ней вспоминают, обычно имеют в виду бессилие винодела перед лицом природных опасностей, угрожающих виноградной лозе, и его упорное стремление к совершенству вопреки всем техническим сложностям. Но для российских виноделов данная сентенция имеет и дополнительный смысл – они учились в смирительной рубашке государственного регулирования.

Летопись бед российского виноделия обычно начинают с антиалкогольной кампании 1985 г., но на самом деле отчет надо вести со второй половины 70-х гг., когда плановая экономика вживила в ДНК отечественного виноделия ген высокой урожайности. Массовое производство дешевых вин, затребованное государством в индустриальных условиях «развитого социализма», привело к падению качества и нанесло первый болезненный удар по репутации отечественного вина в глазах потребителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных