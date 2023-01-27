«Изумительный Морис»: кот ученый

Кот Морис в компании с крысиной стаей и парнишкой по имени Кит странствует по городам и весям, всюду проворачивая одну и ту же аферу. Сперва крысы заполоняют селение, пугая мирных обывателей. А затем Морис приводит Кита с дудочкой, и тот, подобно Гамельнскому крысолову, уводит грызунов прямо в реку. В популярной сказке не учитывается, что крысы прекрасно плавают, и это слепое доверие архетипическим сюжетам хитрецы оборачивают себе на пользу: якобы утопший крысиный народец благополучно выбирается на берег и вместе с Морисом подсчитывает полученные от благодарных горожан барыши.