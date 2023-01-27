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«Изумительный Морис»: кот ученый

В прокат вышел немецко-британский анимационный фильм по роману Терри Пратчетта
Роман Черкасов , критик

Кот Морис в компании с крысиной стаей и парнишкой по имени Кит странствует по городам и весям, всюду проворачивая одну и ту же аферу. Сперва крысы заполоняют селение, пугая мирных обывателей. А затем Морис приводит Кита с дудочкой, и тот, подобно Гамельнскому крысолову, уводит грызунов прямо в реку. В популярной сказке не учитывается, что крысы прекрасно плавают, и это слепое доверие архетипическим сюжетам хитрецы оборачивают себе на пользу: якобы утопший крысиный народец благополучно выбирается на берег и вместе с Морисом подсчитывает полученные от благодарных горожан барыши.

/Вольга
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных