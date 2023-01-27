«Бронепароходы»: в будущее возьмут не всех

«Бронепароходы»: в будущее возьмут не всехВ новом романе Алексея Иванова схлестнулись капитал и коммунизм, пар и дизель
Революция отменила и титулы, и этикет. «А ты правда царь?» – вот так запросто большевик «тыкает» великому князю Михаилу, пока конвоирует его на расстрел. Михаил о своей участи не подозревает, панибратство терпит. «Неправда», – говорит. И не врет, скорее недоговаривает. Целую ночь 3 марта 1917 г. он и правда был царем, после того как родной брат Николай II отрекся от престола за себя и за сына в его пользу. Все взвесив, здраво рассудив, утром 4-го числа Михаил тоже отказался от престола и призвал страну подчиниться Временному правительству, которое спустя восемь месяцев свергли большевики. Михаила они выслали подальше от столиц в Пермь, а теперь везут в лес. Будто бы на поезд, а на самом деле на смерть. «Жизнь тихо текла сквозь проклятый богом восемнадцатый год».
Тело великого князя так и не было найдено, и сюжет запускает следующее логичное предположение: а что если Михаил выжил и нашлись люди, решившие ему помочь? Из Перми, конечно, просто так не сбежать – ведь в разгаре Гражданская война. Но раз земля горит под ногами, надо идти по воде. Эта предпосылка запускает лавину событий: 700 страниц, десятки линий, десятки героев – реально живших и полностью вымышленных, хотя и те часто имеют своих прототипов. И Михаил далеко не самый главный и не самый интересный персонаж – главных много, и среди них не только люди. Шестеренки романа прокручивает и человек, и пароход. Даже странно, что никто не брался за такой уникальный сеттинг (место и время) – частный речной флот Российской империи, передовой и многочисленный, который к 1918 г. оброс броней и ощерился пушками.