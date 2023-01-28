Игра в «войнушку»Что нынешние ястребы заимствовали у прошлых поколений
На этой неделе стало известно, что Германия предоставит Украине 14 боевых танков Leopard 2 для использования в войне против России. Более того, Берлин разрешит всем странам, имеющим эти танки на своем вооружении, поставлять их Украине (всего их на вооружении более 2500. – «Ведомости»). Читая заявления представителей немецкого правительства, а также консервативной оппозиции, я одновременно испытываю чувства ужаса и изумления от безграничного энтузиазма в отношении войны, с одной стороны, и некомпетентности – с другой.
В тот же день, 24 января, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из партии «Зеленых» заявила: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Она сделала это заявление на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге. Неужели эта фраза, равносильная официальному объявлению войны, случайно вырвалась из ее уст в ходе эмоционального выступления, не наполненного уже привычными повторениями о необходимости поставок оружия?
Представитель Бербок после этого объяснял, что ее не совсем корректно поняли: главным в ее выступлении якобы была не «война против России», а акцент на необходимости сплотиться и прекратить споры в вопросах, нужно ли поставлять Украине танки. Иными словами, объявление войны – лишь оговорка, которая стоит за рассуждениями об обязательной поддержке Киева.
Хотелось бы на это надеяться, но уже почти год Бербок является европейским сторонником войны номер один. По ее мнению, Киев нуждается в большем снабжении: «Нам нужно делать еще больше для защиты Украины. Да, нам нужно делать еще больше, включая поставку танков». Тогда следующий «транш» должен включать в себя и истребители. А что думает об этом население Германии, то есть ее электорат, здесь совершенно не важно.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не устает повторять, что НАТО не находится в состоянии прямого конфликта с Россией («Я уверен, что мы этого избежим», – говорил он о возможности войны в декабре 2022 г. – «Ведомости»). Не скажутся на этом статусе и поставки новых вооружений.
Впрочем, для понимания тревожного контекста можно вспомнить и другие высказывания главного европейского сторонника войны. Еще в октябре минувшего года министр Бербок рассказывала о своем видении танковых сражений, которые, по ее мнению, проходили уже в XIX веке. Следуя этому предположению, поколение ее деда было не первым в немецком вермахте, которое на танках отправилось на Восточный фронт.
Наполеон уже вел за собой колонну танков, когда вторгся в Россию в 1812 г. Хотя, конечно же, в русскую зиму вместе со всей его армией погибли сотни тысяч лошадей. Наполеон же вернулся в Париж на своем легендарном белом жеребце Маренго. Именно этому периоду в истории Лев Толстой посвятил свой роман «Война и мир», который благодаря своей неугасающей актуальности произвел на меня глубокое впечатление, когда я читала его в оригинале на русском языке.
Страдавшие манией величия Наполеон, как и Адольф Гитлер после него, официально войны не объявляли. Когда российский посол князь Александр Куракин потребовал в Париже выдать ему паспорт для отъезда из страны, Бонапарт расценил этот жест как разрыв дипломатических отношений. Наполеон надел китель польского улана и вступил во Вторую польскую войну, призвав армию «положить конец пагубному влиянию, которое Россия в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы».
Германия начала Вторую мировую войну с атаки на Польшу 1 сентября 1939 г., сообщив, что ее вермахт ведет «ответный огонь». Незадолго до этого немцы в качестве повода инсценировали стычку на германо-польской границе, а об атаке заявил Гитлер в тот же день в рейхстаге.
Исключением стал другой конфликт, который затронул всю Европу: летом 1914 г. официальные депеши между европейскими столицами содержали невыполнимые ультиматумы и объявляли начало войны.
Тогда не помогла дипломатия. Царь Николай II предложил своему старшему кузену, германскому кайзеру Вильгельму II, создать комиссию по решению австро-сербского конфликта вместо того, чтобы выходить на поле боя. Ответа на это он так и не получил. А Великая война, как называли ее современники, была официально объявлена и официально завершена четыре года спустя.
С тех пор объявление войны при конфликтах любого масштаба стало редкостью. И международное право смотрит на это сквозь пальцы. В XX веке границы между войной и миром практически растворились. Как человек, живущий в Ливане, в стране, где де-факто военные конфликты продолжаются уже несколько десятилетий, я знаю об этой дилемме.
То, что еще было возможно в 1648 г. благодаря Вестфальскому миру или в 1814-1815 гг. на Венском конгрессе, а именно уважительные отношения между враждующими сторонами, с тех пор оказалось утраченным во многих частях света. Это показывают призывы европейских сторонников войны к уничтожению России, которые в 2023 г. снова стали общественно-приемлемыми.
Сейчас решающее значение для развития дел в Европе имеет то, как «взрослые» смогут справиться с текущей ситуацией. Как весь остальной мир смотрит на современную Германию и ее политиков? Бербок – одна из многих «немолодых подростков» в Европе, которые действуют скорее эмоционально, чем рационально. С их стороны это, если хотите, скорее современная версия детской игры в «войнушку».