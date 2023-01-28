Игра в «войнушку»

Хотелось бы на это надеяться, но уже почти год Бербок является европейским сторонником войны номер один. По ее мнению, Киев нуждается в большем снабжении: «Нам нужно делать еще больше для защиты Украины. Да, нам нужно делать еще больше, включая поставку танков». Тогда следующий «транш» должен включать в себя и истребители. А что думает об этом население Германии, то есть ее электорат, здесь совершенно не важно.