«Терминал 3»: триллер о застывшей пустоте:

На сцене художник Нана Абдрашитова (известна сотрудничеством с такими режиссерами, как Василий Бархатов, Олег Глушков, Марк Розовский и др.) воссоздала интерьер современного больничного коридора. Слышен странный зловещий гул из ниоткуда, мерцают лампы, за дверями – темнота вместо кабинетов. Жуткое местечко. Здесь мучатся ожиданием две супружеские пары: одни готовятся к рождению ребенка, другие пришли на опознание покончившего с собой сына. Прошлое и будущее смотрятся друг в друга как в кривое зеркало. Жизнь и смерть сидят на соседних стульях. Реалистичное сплетается с инфернальным, полудокументальное – с полуабсурдным.