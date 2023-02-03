«Терминал 3»: триллер о застывшей пустоте:На Малой сцене Театра наций премьера по пьесе знаменитого шведского драматурга Ларса Нурена
Спектакль «Терминал 3» поставил Никита Кобелев – один из наиболее заметных молодых режиссеров, чьи постановки можно увидеть в Театре им. Маяковского, театре «Практика», Александринском театре и др. «Терминал 3» стал его второй работой в Театре наций. Первой была «Осень в Петербурге» по роману южноафриканского писателя Джона Максвелла Кутзее о Достоевском. Он снова выступил первооткрывателем, выбрав малознакомый широкой публике литературный материал, который прежде никто не ставил.
На сцене художник Нана Абдрашитова (известна сотрудничеством с такими режиссерами, как Василий Бархатов, Олег Глушков, Марк Розовский и др.) воссоздала интерьер современного больничного коридора. Слышен странный зловещий гул из ниоткуда, мерцают лампы, за дверями – темнота вместо кабинетов. Жуткое местечко. Здесь мучатся ожиданием две супружеские пары: одни готовятся к рождению ребенка, другие пришли на опознание покончившего с собой сына. Прошлое и будущее смотрятся друг в друга как в кривое зеркало. Жизнь и смерть сидят на соседних стульях. Реалистичное сплетается с инфернальным, полудокументальное – с полуабсурдным.