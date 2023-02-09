Лула да Силва собирается освободить «Затерянный мир»

Недавно вступивший на пост президента Бразилии Инасиу Лула да Силва сразу столкнулся с проблемами. Первой из них стали массовые выступления сторонников проигравшего выборы Жаира Болсонару – с перекрытием дорог, погромами и атаками на правительственные здания. Этот кризис удалось разрешить без стрельбы. Теперь же Лула готовит военно-полицейскую операцию на севере страны, в штате Рорайма, и не факт, что там удастся добиться результатов без кровопролития.