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«Раневская»: сто лет одиночества

На видеосервисе Kion выходит биографический сериал о Фаине Раневской
Роман Черкасов , критик

В 1915 г. в Таганроге купеческая дочь Фаина Фельдман (театральная актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, в кино известная по небольшой роли Анны Ахматовой в «Крыльях империи») влюбленно смотрит на фотографию артиста Качалова, бредит театром и выводит этим из себя любящего отца (Семен Стругачев – Лева Соловейчик из киносериала про особенности национальных охоты и рыбалки). Отвергнув выгодную брачную партию, она бежит в Москву, чтобы стать знаменитой артисткой Раневской.

/Star Media

Съемная комната на Большой Никитской, керченская труппа Лавровской, знакомство с Павлой Вульф, Театр Таирова, кинодебют в «Пышке» Михаила Ромма и т. д. – сериал последовательно рассказывает о жизни актрисы, то задерживаясь подольше на каком-то важном периоде, то перепрыгивая через годы. Сделанная в жанре ЖЗЛ, «Раневская» не свободна от хрестоматийных недостатков такого рода повествований. Иные события включаются в рассказ просто потому, что они были в реальности и не показать их вроде бы нельзя, но при этом авторам не всегда удается придумать им внятную сюжетную функцию. Сценаристы не знают, как еще изобразить многолетнюю дружбу Фаины Георгиевны с Любовью Орловой, кроме как заставляя Орлову (Ирина Гринева, известная по сериалу «Доктор Лиза») время от времени приходить к Раневской и, подобно вестнику из пьес эпохи классицизма, сообщать ей важные новости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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