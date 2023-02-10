«Раневская»: сто лет одиночества

Съемная комната на Большой Никитской, керченская труппа Лавровской, знакомство с Павлой Вульф, Театр Таирова, кинодебют в «Пышке» Михаила Ромма и т. д. – сериал последовательно рассказывает о жизни актрисы, то задерживаясь подольше на каком-то важном периоде, то перепрыгивая через годы. Сделанная в жанре ЖЗЛ, «Раневская» не свободна от хрестоматийных недостатков такого рода повествований. Иные события включаются в рассказ просто потому, что они были в реальности и не показать их вроде бы нельзя, но при этом авторам не всегда удается придумать им внятную сюжетную функцию. Сценаристы не знают, как еще изобразить многолетнюю дружбу Фаины Георгиевны с Любовью Орловой, кроме как заставляя Орлову (Ирина Гринева, известная по сериалу «Доктор Лиза») время от времени приходить к Раневской и, подобно вестнику из пьес эпохи классицизма, сообщать ей важные новости.