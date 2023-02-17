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Все факторы указывают на то, что Россия и Германия должны дружить. Так что (или кто) нам мешает?

Причина в том, что США хотят остаться единственной мировой державой
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

Наши страны не разделяют океаны, нас объединяет материк Евразия. Германию и Россию также связывает история, часто переплетающаяся. И она преподала нам важный урок: мы всегда жили хорошо, когда дружили, – и всегда плохо, когда думали, что должны враждовать друг с другом.

Важно: у нас также есть общие экономические потребности и интересы. России нужно продавать свое сырье и покупать промышленную продукцию. А нам – нужно продавать продукцию нашей промышленности и покупать сырье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных