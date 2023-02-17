Все факторы указывают на то, что Россия и Германия должны дружить. Так что (или кто) нам мешает?Причина в том, что США хотят остаться единственной мировой державой
Наши страны не разделяют океаны, нас объединяет материк Евразия. Германию и Россию также связывает история, часто переплетающаяся. И она преподала нам важный урок: мы всегда жили хорошо, когда дружили, – и всегда плохо, когда думали, что должны враждовать друг с другом.
Важно: у нас также есть общие экономические потребности и интересы. России нужно продавать свое сырье и покупать промышленную продукцию. А нам – нужно продавать продукцию нашей промышленности и покупать сырье.
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