Все факторы указывают на то, что Россия и Германия должны дружить. Так что (или кто) нам мешает?

Наши страны не разделяют океаны, нас объединяет материк Евразия. Германию и Россию также связывает история, часто переплетающаяся. И она преподала нам важный урок: мы всегда жили хорошо, когда дружили, – и всегда плохо, когда думали, что должны враждовать друг с другом.