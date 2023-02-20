Правда о Севере

Буквально накануне, 6 февраля, этот вопрос обсуждали участники круглого стола «Российская Арктика: комплексные научно-экологические исследования» – топ-менеджеры крупных компаний и представители ведущих профильных научных центров страны, среди которых Институт географии РАН, Институт проблем экологии и эволюции РАН, Центр морских исследований МГУ, Институт стратегического развития Арктики САФУ, Институт океанологии. Это не совпадение, а свидетельство консенсуса между академическим сообществом, государством и бизнесом относительно ключевого значения арктической зоны для будущего России и всей планеты, общего видения перспектив этого развития и конкурентных преимуществ, которые оно способно принести.