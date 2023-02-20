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Правда о Севере

Только совместные усилия науки, бизнеса и государства позволят избежать экологических спекуляций о будущем Арктики
Валерий Тишков , академик РАН

В День российской науки, 8 февраля, президент Владимир Путин, встречаясь с молодыми учеными, поддержал идею создания единой базы научных данных об Арктике. Информация, собранная академическими институтами, федеральными ведомствами и (в рамках экологического мониторинга) ресурсодобывающими компаниями, должна быть систематизирована в единый массив и доступна для всех исследователей.

Буквально накануне, 6 февраля, этот вопрос обсуждали участники круглого стола «Российская Арктика: комплексные научно-экологические исследования» – топ-менеджеры крупных компаний и представители ведущих профильных научных центров страны, среди которых Институт географии РАН, Институт проблем экологии и эволюции РАН, Центр морских исследований МГУ, Институт стратегического развития Арктики САФУ, Институт океанологии. Это не совпадение, а свидетельство консенсуса между академическим сообществом, государством и бизнесом относительно ключевого значения арктической зоны для будущего России и всей планеты, общего видения перспектив этого развития и конкурентных преимуществ, которые оно способно принести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных