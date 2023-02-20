Выживет ли Credit Suisse?Основой существования любого банка и стабильности всей банковской системы является доверие вкладчиков
Возможно ли строить свой бизнес на управлении международным частным капиталом и одновременно вводить ограничения по операциям по счетам клиентов на миллиарды долларов? Credit Suisse так делает. Финансовые проблемы знаменитого швейцарского банка, еще недавно входившего в топ-10 финансовых учреждений Европы по совокупным активам, заставляют задуматься о его перспективах.
В феврале Credit Suisse отчитался о рекордных за 15 лет убытках. Потери за прошлый год составили $7,9 млрд, а выручка по сравнению с 2021 г. сократилась на 34% до $16,2 млрд. Финансовые результаты банка оказались хуже прогнозов аналитиков. Котировки его акций упали. Всего за последний год с небольшим Credit Suisse потерял почти 4/5 своей рыночной капитализации.
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