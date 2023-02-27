Иранский гамбит

Иранский гамбитОбострение вокруг Ирана если и перейдет в военную фазу, то не закончится полным разгромом ни одной из сторон
Количество тревожных новостей с Ближнего Востока растет лавинообразно. В конце января «неизвестные» беспилотники атаковали военные объекты в пяти провинциях Ирана. В феврале иранские БПЛА ударили по израильскому танкеру, а израильские ВВС бомбили базу иранского спецназа в Дамаске. На этом фоне агентство Bloomberg организовало утечку из дипломатических кругов: в Иране якобы обнаружен уран, обогащенный до 84%, что близко к уровню, позволяющему создать ядерное оружие.
Власти США в прошлом ноябре заявляли, что готовы «в крайнем случае» пойти на военный вариант решения вопроса, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие. Однако крупной войсковой операции коллективного Запада в районе Персидского залива в ближайшее время ожидать не стоит. И вот почему.