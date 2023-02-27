Иранский гамбит

Количество тревожных новостей с Ближнего Востока растет лавинообразно. В конце января «неизвестные» беспилотники атаковали военные объекты в пяти провинциях Ирана. В феврале иранские БПЛА ударили по израильскому танкеру, а израильские ВВС бомбили базу иранского спецназа в Дамаске. На этом фоне агентство Bloomberg организовало утечку из дипломатических кругов: в Иране якобы обнаружен уран, обогащенный до 84%, что близко к уровню, позволяющему создать ядерное оружие.