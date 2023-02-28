Свидетели эффективной политики

К выходу фильма в 2018 г. кого-то из них – Лесина и Пономаревой – уже нет в живых, остальные «перешли в оппозицию» или утратили былое влияние. Однако в 2000 г. все они находятся на пике влияния и тусовочной славы. А основанному Глебом Павловским Фонду эффективной политики (ФЭП) еще только предстоит стать своего рода главным think tank администрации президента. Впрочем, уже тогда фонд был одной из самых заметных фирм по организации выборных кампаний и контркампаний на рынке российского пиара. Аналитические продукты ФЭПа для политического блока администрации президента воспринимались как образец для подражания и в других пиар-агентствах, работавших по политической тематике.