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Свидетели эффективной политики

Российский политолог Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля на 72-м году жизни
Михаил Захаров , политолог

В документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина» есть кадры из штаба Путина 2000 г. В закадровом тексте режиссер поясняет: «Ближе к ночи в предвыборном штабе собрались все ключевые лица кампании, и считаю нужным их вам представить». Идет перечисление – экс-министр печати Михаил Лесин, «бывший советский диссидент, в 2000-х главный политконсультант Кремля» Глеб Павловский. Далее уже нам показывают замглавы штаба Ксению Пономареву, Михаила Касьянова (премьера во время первого срока Путина), «главного идеолога Кремля» Владислава Суркова, Валентина Юмашева, Анатолия Чубайса.

К выходу фильма в 2018 г. кого-то из них – Лесина и Пономаревой – уже нет в живых, остальные «перешли в оппозицию» или утратили былое влияние. Однако в 2000 г. все они находятся на пике влияния и тусовочной славы. А основанному Глебом Павловским Фонду эффективной политики (ФЭП) еще только предстоит стать своего рода главным think tank администрации президента. Впрочем, уже тогда фонд был одной из самых заметных фирм по организации выборных кампаний и контркампаний на рынке российского пиара. Аналитические продукты ФЭПа для политического блока администрации президента воспринимались как образец для подражания и в других пиар-агентствах, работавших по политической тематике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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