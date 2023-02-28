Свидетели эффективной политики

Свидетели эффективной политикиРоссийский политолог Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля на 72-м году жизни
В документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина» есть кадры из штаба Путина 2000 г. В закадровом тексте режиссер поясняет: «Ближе к ночи в предвыборном штабе собрались все ключевые лица кампании, и считаю нужным их вам представить». Идет перечисление – экс-министр печати Михаил Лесин, «бывший советский диссидент, в 2000-х главный политконсультант Кремля» Глеб Павловский. Далее уже нам показывают замглавы штаба Ксению Пономареву, Михаила Касьянова (премьера во время первого срока Путина), «главного идеолога Кремля» Владислава Суркова, Валентина Юмашева, Анатолия Чубайса.
К выходу фильма в 2018 г. кого-то из них – Лесина и Пономаревой – уже нет в живых, остальные «перешли в оппозицию» или утратили былое влияние. Однако в 2000 г. все они находятся на пике влияния и тусовочной славы. А основанному Глебом Павловским Фонду эффективной политики (ФЭП) еще только предстоит стать своего рода главным think tank администрации президента. Впрочем, уже тогда фонд был одной из самых заметных фирм по организации выборных кампаний и контркампаний на рынке российского пиара. Аналитические продукты ФЭПа для политического блока администрации президента воспринимались как образец для подражания и в других пиар-агентствах, работавших по политической тематике.