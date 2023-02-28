Дай миллиард

«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 гг. к 2020-му и 2019-му. Только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить», – заявил в прошлый вторник министр финансов Антон Силуанов. Министр уточнил, что налоговый взнос не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса. Первым и так уже повышают регулярные налоги, а вторых попробуй поймай.