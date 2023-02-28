Дай миллиард

Дай миллиардИдея однократного сбора денег в бюджет с крупных компаний, хорошо заработавших в прошлом году, противоречит самой сути свободного рынка
Разговоры о том, что бизнес мог бы и поделиться сверхприбылями с бюджетом, идут с начала февраля. Теоретически речь о добровольном взносе на инфраструктурные и социальные нужды. Практически переговоры с неназванными предпринимателями ведут люди, которым сложно отказать.
«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 гг. к 2020-му и 2019-му. Только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить», – заявил в прошлый вторник министр финансов Антон Силуанов. Министр уточнил, что налоговый взнос не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса. Первым и так уже повышают регулярные налоги, а вторых попробуй поймай.
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