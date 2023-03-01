Эфиопия на краю

Эфиопия на краюЦерковный раскол может взорвать ситуацию в самой близкой России стране Африки
22 января в эфиопской провинции Оромия три архиерея из народа оромо без согласия патриарха и синода ЭПЦ рукоположили 26 новых епископов, заявив о создании альтернативного синода. Свои действия раскольники объяснили тем, что доминирующие в ЭПЦ священнослужители из народа амхара подвергают оромо дискриминации.
Синод ЭПЦ отлучил бунтарей от церкви, но конфликт разделил низовые общины: в районах, населенных оромо, начались кровопролитные столкновения. Правительство штата Оромия поддержало раскольников: там начались репрессии против сторонников единой церкви. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (сам этнический оромо) поначалу пытался уговорить патриарха Абуну Матиаса признать альтернативные церковные органы. Но патриарх и синод наотрез отказались, их позиция такова: отдельная церковь Оромии была бы создана на этнической основе, а это противоречит духу христианства. Это стало бы прецедентом для дальнейшего дробления ЭПЦ.