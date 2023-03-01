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Эфиопия на краю

Церковный раскол может взорвать ситуацию в самой близкой России стране Африки
Евгений Трифонов , политолог

22 января в эфиопской провинции Оромия три архиерея из народа оромо без согласия патриарха и синода ЭПЦ рукоположили 26 новых епископов, заявив о создании альтернативного синода. Свои действия раскольники объяснили тем, что доминирующие в ЭПЦ священнослужители из народа амхара подвергают оромо дискриминации.

Синод ЭПЦ отлучил бунтарей от церкви, но конфликт разделил низовые общины: в районах, населенных оромо, начались кровопролитные столкновения. Правительство штата Оромия поддержало раскольников: там начались репрессии против сторонников единой церкви. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (сам этнический оромо) поначалу пытался уговорить патриарха Абуну Матиаса признать альтернативные церковные органы. Но патриарх и синод наотрез отказались, их позиция такова: отдельная церковь Оромии была бы создана на этнической основе, а это противоречит духу христианства. Это стало бы прецедентом для дальнейшего дробления ЭПЦ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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