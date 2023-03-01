Эфиопия на краю

Синод ЭПЦ отлучил бунтарей от церкви, но конфликт разделил низовые общины: в районах, населенных оромо, начались кровопролитные столкновения. Правительство штата Оромия поддержало раскольников: там начались репрессии против сторонников единой церкви. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (сам этнический оромо) поначалу пытался уговорить патриарха Абуну Матиаса признать альтернативные церковные органы. Но патриарх и синод наотрез отказались, их позиция такова: отдельная церковь Оромии была бы создана на этнической основе, а это противоречит духу христианства. Это стало бы прецедентом для дальнейшего дробления ЭПЦ.