«Корова», которая может «посинеть»

Справедливости ради надо отметить, что власти не раз задумывались о выравнивании налоговой нагрузки, но не всегда получалось довести задуманное до конца. В августе 2018 г. Андрей Белоусов, работавший тогда помощником президента (сейчас – первый вице-премьер), предложил Владимиру Путину изъять 513 млрд руб. дополнительных доходов за 2017 г. у металлургов, нефтехимиков и производителей удобрений. На благоприятной рыночной конъюнктуре они заработали более 1,5 трлн руб. EBITDA, а в российской налоговой системе нет условий для изъятия сверхприбылей, не зависящих от действий руководства компаний, сетовал в письме Путину Белоусов. Металлурги включили свой лоббистский ресурс на полную мощность, и история превратилась в анекдот про армянское радио: «Правда ли, что профессор Амбарцумян выиграл в лотерею 10 000 руб.? – Правда. Но не 10 000, а 100 руб. Не в лотерею, а в преферанс. И не выиграл, а проиграл». Не прошло и месяца, как изъятие конъюнктурных 513 млрд руб. в бюджет ради реализации майских указов президента заменили на инвестиции этой же суммы в собственные инвестпроекты компаний, получивших сверхприбыли. А вот дополнительные доходы у нефтегазового сектора в размере 600 млрд руб., возникшие в результате девальвации рубля, в 2016 г., как указывал сам же Белоусов в письме Путину, изъяли без проблем. Уровень инвестиций в геологоразведку (т. е. в собственные инвестпроекты нефтяников) при этом не просто не снизился, а растет из года в год, обеспечивая, таким образом, задел для долгосрочной стабильной добычи, а значит, и роста налоговых поступлений.