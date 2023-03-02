«Здоровый человек»: спасать нельзя помогать

«Здоровый человек»: спасать нельзя помогатьЛучший российский фильм по версии ММКФ-2022 предостерегает от безрассудного альтруизма
Ночь. Под окном крики – отморозок бьет девушку. В доме сотни квартир, сотни мужчин, но заступиться вышел только Егор (Никита Ефремов, сериал «Нулевой пациент»). К счастью, вовремя приехала полиция, а то дело едва не приняло скверный оборот – хулиган как раз успел достать нож. Злоумышленника повязали, девушка благодарит спасителя, на работе Егора встречают овации – инцидент успел попасть в новости. Спустя некоторое время герой дня как обычно возвращается вечером домой, а во дворе труп. Оказалось, ночного отморозка вскоре отпустили из отделения, и он довершил начатое.
С этого момента жизнь Егора изменилась безвозвратно. Он стал презирать полумеры. Все свободное время Егор теперь тратит на помощь другим – волонтерит аниматором в корпусе онкобольных детей, ищет пропавших в составе поискового отряда «Лиза Алерт». Вскоре он начнет распродавать имущество и брать кредиты, чтобы оплатить лечение посторонних ему людей. А параллельно будет трещать по швам его брак и рушиться успешная карьера телеведущего. Самое поганое во всей этой ситуации – новая, полная смысла жизнь не принесет Егору ни покоя, ни счастья, ни определенности. Да и справедливости вокруг как будто тоже не прибавит.