«Здоровый человек»: спасать нельзя помогать

С этого момента жизнь Егора изменилась безвозвратно. Он стал презирать полумеры. Все свободное время Егор теперь тратит на помощь другим – волонтерит аниматором в корпусе онкобольных детей, ищет пропавших в составе поискового отряда «Лиза Алерт». Вскоре он начнет распродавать имущество и брать кредиты, чтобы оплатить лечение посторонних ему людей. А параллельно будет трещать по швам его брак и рушиться успешная карьера телеведущего. Самое поганое во всей этой ситуации – новая, полная смысла жизнь не принесет Егору ни покоя, ни счастья, ни определенности. Да и справедливости вокруг как будто тоже не прибавит.