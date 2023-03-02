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«Здоровый человек»: спасать нельзя помогать

Лучший российский фильм по версии ММКФ-2022 предостерегает от безрассудного альтруизма
Николай Корнацкий , критик

Ночь. Под окном крики – отморозок бьет девушку. В доме сотни квартир, сотни мужчин, но заступиться вышел только Егор (Никита Ефремов, сериал «Нулевой пациент»). К счастью, вовремя приехала полиция, а то дело едва не приняло скверный оборот – хулиган как раз успел достать нож. Злоумышленника повязали, девушка благодарит спасителя, на работе Егора встречают овации – инцидент успел попасть в новости. Спустя некоторое время герой дня как обычно возвращается вечером домой, а во дворе труп. Оказалось, ночного отморозка вскоре отпустили из отделения, и он довершил начатое.

С этого момента жизнь Егора изменилась безвозвратно. Он стал презирать полумеры. Все свободное время Егор теперь тратит на помощь другим – волонтерит аниматором в корпусе онкобольных детей, ищет пропавших в составе поискового отряда «Лиза Алерт». Вскоре он начнет распродавать имущество и брать кредиты, чтобы оплатить лечение посторонних ему людей. А параллельно будет трещать по швам его брак и рушиться успешная карьера телеведущего. Самое поганое во всей этой ситуации – новая, полная смысла жизнь не принесет Егору ни покоя, ни счастья, ни определенности. Да и справедливости вокруг как будто тоже не прибавит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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