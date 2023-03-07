От катастрофы к катастрофе

От катастрофы к катастрофеОппозиция не смогла предъявить Эрдогану землетрясение
Турецкая оппозиция пришла к выводу, что лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу – единственный политик, способный победить Реджепа Тайипа Эрдогана, правящего страной уже 20 лет. Но, как и перед приходом Эрдогана к власти, в местный политический расклад могут вмешаться тектонические силы.
Взлет Эрдогана начался со страшного Измитского землетрясения. Толчки магнитудой 7,6 по шкале Рихтера были зафиксированы у города Измит в ночь на 17 августа 1999 г. Только по официальным данным, число погибших тогда превысило 17 000 человек (по неофициальным – 40 000). Около 120 000 зданий превратились в труху.
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