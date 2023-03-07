От катастрофы к катастрофе

Взлет Эрдогана начался со страшного Измитского землетрясения. Толчки магнитудой 7,6 по шкале Рихтера были зафиксированы у города Измит в ночь на 17 августа 1999 г. Только по официальным данным, число погибших тогда превысило 17 000 человек (по неофициальным – 40 000). Около 120 000 зданий превратились в труху.