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От катастрофы к катастрофе

Оппозиция не смогла предъявить Эрдогану землетрясение
Евгений Трифонов , политолог

Турецкая оппозиция пришла к выводу, что лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу – единственный политик, способный победить Реджепа Тайипа Эрдогана, правящего страной уже 20 лет. Но, как и перед приходом Эрдогана к власти, в местный политический расклад могут вмешаться тектонические силы.

Взлет Эрдогана начался со страшного Измитского землетрясения. Толчки магнитудой 7,6 по шкале Рихтера были зафиксированы у города Измит в ночь на 17 августа 1999 г. Только по официальным данным, число погибших тогда превысило 17 000 человек (по неофициальным – 40 000). Около 120 000 зданий превратились в труху.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных