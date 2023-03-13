На пути к технологическому суверенитету

Оценивая нынешнее состояние и перспективы российского IT-рынка, эксперты все чаще отходят от понятия «импортозамещение», заменяя его более широкой концепцией «технологического суверенитета». Помимо очевидной ставки на решения с открытым кодом (Open Source), по нашим сведениям, на самом высоком уровне обсуждается скоординированное взаимодействие России с дружественными странами в области IT и информационной безопасности. В частности, речь о сотрудничестве с партнерами из объединений ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС.