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На пути к технологическому суверенитету

Нам интересен софт из Азии, но на определенных условиях
Юрий Овчаренко , президент ГК IT_One

Оценивая нынешнее состояние и перспективы российского IT-рынка, эксперты все чаще отходят от понятия «импортозамещение», заменяя его более широкой концепцией «технологического суверенитета». Помимо очевидной ставки на решения с открытым кодом (Open Source), по нашим сведениям, на самом высоком уровне обсуждается скоординированное взаимодействие России с дружественными странами в области IT и информационной безопасности. В частности, речь о сотрудничестве с партнерами из объединений ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС.

Действительно, в идеальной картине мира российский IT-ландшафт мог бы быть целиком основан на отечественных программных продуктах, полностью закрывающих потребности заказчиков в функциональности, производительности и безопасности IT-инфраструктуры. Но чтобы реализовать такую модель, понадобится не один год – даже учитывая тот невероятный темп, в котором сегодня развиваются российские IT-вендоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных