«Московия» против «арийцев»

К настоящему моменту петиция собрала 25 000 подписей, и президент – по местным правилам – должен на нее отреагировать. В минувшую субботу Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «проработать» предложение, посоветовавшись с научным сообществом. Наука и в самом деле уже собрала сведения по этому вопросу. «Московия», говорят историки, – это полемический термин; его авторство приписывают польско-литовской пропаганде, которая оспаривала усилия средневековой Москвы по собиранию русских земель.