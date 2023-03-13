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«Московия» против «арийцев»

Предложение переименовать Россию – часть спора, которому уже больше шести веков
Кирилл Вишнепольский , редактор отдела «Мнения»

В ноябре прошлого года на сайте президента Украины разместили петицию с требованием закрепить в украинском языке название «Московия» вместо «Россия». Авторы обращения также предложили заменить термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация». «Называя [государство] Россией, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории», – поясняет документ.

К настоящему моменту петиция собрала 25 000 подписей, и президент – по местным правилам – должен на нее отреагировать. В минувшую субботу Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «проработать» предложение, посоветовавшись с научным сообществом. Наука и в самом деле уже собрала сведения по этому вопросу. «Московия», говорят историки, – это полемический термин; его авторство приписывают польско-литовской пропаганде, которая оспаривала усилия средневековой Москвы по собиранию русских земель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных