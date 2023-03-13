«Московия» против «арийцев»Предложение переименовать Россию – часть спора, которому уже больше шести веков
В ноябре прошлого года на сайте президента Украины разместили петицию с требованием закрепить в украинском языке название «Московия» вместо «Россия». Авторы обращения также предложили заменить термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация». «Называя [государство] Россией, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории», – поясняет документ.
К настоящему моменту петиция собрала 25 000 подписей, и президент – по местным правилам – должен на нее отреагировать. В минувшую субботу Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «проработать» предложение, посоветовавшись с научным сообществом. Наука и в самом деле уже собрала сведения по этому вопросу. «Московия», говорят историки, – это полемический термин; его авторство приписывают польско-литовской пропаганде, которая оспаривала усилия средневековой Москвы по собиранию русских земель.