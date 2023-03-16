Продление до наступления

Решение российского руководства продлить действие черноморской инициативы, как еще называют это соглашение, не на 120, как предполагалось, а всего на 60 дней, не является формальностью. Москва посылает сигнал и Украине, и ее западным покровителям, что будущее единственной долгосрочной договоренности, достигнутой на фоне текущего кризиса, выглядит крайне туманным. Негласный отказ Запада от выполнения второй части сделки, касающейся вывода из-под санкций российского зернового экспорта, не может не привести к плачевным последствиям. Не секрет, что за громкими фразами о судьбе страдающих от дефицита российско-украинской сельхозпродукции беднейших стран скрываются куда более приземленные резоны. Как неоднократно заявляли в Кремле и Минсельхозе, большая часть зерна с Украины поступает не в государства «глобального Юга», а в Европу.