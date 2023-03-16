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Продление до наступления

Будущее зерновой сделки выглядит крайне туманным
Олег Карпович , проректор дипломатической академии МИД России

Продление, пусть и всего на два месяца, так называемой зерновой сделки не вызвало существенного резонанса в мировом сообществе. Успели позабыться и пафосные заявления западных политиков о глобальном продовольственном кризисе, который эта сделка и призвана была предотвратить, и сложность сопровождавшего ее переговорного процесса. Может возникнуть ложное ощущение, что по крайней мере в данном вопросе Россия и Запад нашли достаточное взаимопонимание. На деле все далеко не так просто и однозначно.

Решение российского руководства продлить действие черноморской инициативы, как еще называют это соглашение, не на 120, как предполагалось, а всего на 60 дней, не является формальностью. Москва посылает сигнал и Украине, и ее западным покровителям, что будущее единственной долгосрочной договоренности, достигнутой на фоне текущего кризиса, выглядит крайне туманным. Негласный отказ Запада от выполнения второй части сделки, касающейся вывода из-под санкций российского зернового экспорта, не может не привести к плачевным последствиям. Не секрет, что за громкими фразами о судьбе страдающих от дефицита российско-украинской сельхозпродукции беднейших стран скрываются куда более приземленные резоны. Как неоднократно заявляли в Кремле и Минсельхозе, большая часть зерна с Украины поступает не в государства «глобального Юга», а в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных