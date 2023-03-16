Как остановить самоубийство Израиля

Сейчас Израилем управляет не законодательная власть в лице кнессета, и не исполнительная в лице кабинета министров, а судебная система. Мозг этой системы – юрист Аарон Барак, тело – Верховный суд, окружные суды, мировые суды. А руки – прокуратура и судебные исключения. Это результат переворота, который осуществил Барак с 1995 по 2006 г., пребывая в статусе председателя Верховного суда. Речь о волюнтаристском введении изобретенных судьями многочисленных правил, которые не имеют никаких оснований в законодательстве страны. Среди них – право каждого судьи получать любую информацию по любому вопросу и выносить любые решения опять же по любому вопросу. Закон – это всего лишь обрамление, с помощью которого суд решает вопрос по своему усмотрению. Суд получил возможность отвергать принятые всенародно избранным парламентом законы и выносить суждения по основополагающим законам Израиля. «Основа» для таких решений – личное мнение судьи, его представление о ценностях, о том, что является приемлемым, а что нет, без всяких критериев.