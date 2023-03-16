Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке

Как остановить самоубийство Израиля

Конфликт вокруг судебной реформы – свидетельство глубокого разлома в израильском обществе
Мордехай Кейдар , профессор Университета Бар-Илан

В Израиле продолжается противостояние между властью и оппозицией. Поводом для массовых демонстраций, сопровождающихся перекрытием трасс и столкновениями с полицией, стала реализуемая правительством реформа, призванная ограничить полномочия Верховного суда и системы юридических советников. Этой реформой нынешнее правительство, национальное по своей сути, хочет спасти государство от ультралевой повестки, которая ведет Израиль к самоубийству.

Сейчас Израилем управляет не законодательная власть в лице кнессета, и не исполнительная в лице кабинета министров, а судебная система. Мозг этой системы – юрист Аарон Барак, тело – Верховный суд, окружные суды, мировые суды. А руки – прокуратура и судебные исключения. Это результат переворота, который осуществил Барак с 1995 по 2006 г., пребывая в статусе председателя Верховного суда. Речь о волюнтаристском введении изобретенных судьями многочисленных правил, которые не имеют никаких оснований в законодательстве страны. Среди них – право каждого судьи получать любую информацию по любому вопросу и выносить любые решения опять же по любому вопросу. Закон – это всего лишь обрамление, с помощью которого суд решает вопрос по своему усмотрению. Суд получил возможность отвергать принятые всенародно избранным парламентом законы и выносить суждения по основополагающим законам Израиля. «Основа» для таких решений – личное мнение судьи, его представление о ценностях, о том, что является приемлемым, а что нет, без всяких критериев.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных